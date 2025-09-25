0

Crimson Desert ha finalmente una data di uscita, svelata con un trailer durante lo State of Play

Pearl Abyss ha annunciato la data di uscita di Crimson Desert su PS5, Xbox e PC tramite uno spettacolare trailer mostrato in occasione dello State of Play.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/09/2025
Kliff, il protagonista di Crimson Desert
Approfittando della vetrina dello State of Play, Pearl Abyss ha annunciato la tanto attesa data di uscita di Crimson Desert, con l'action GDR che arriverà sugli scaffali dei negozi il 19 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Oltre al giorno di debutto, è stato presentato un nuovo gameplay trailer ricco d'azione e che mette in risalto nuovamente la spettacolarità dei combattimenti e la grandissima varietà di situazioni che ci troveremo ad affrontare durante l'avventura. A questo proposito, alla lunga lista di cose che possiamo fare in Crimson Desert ora possiamo aggiungere anche la possibilità di pilotare una sorta di mech volante.

Il debutto di Crimson Desert è finalmente vicino

Crimson Desert è un ambizioso action RPG open world sviluppato da Pearl Abyss, ambientato nel vasto e turbolento continente di Pywel. Il protagonista, Kliff, è un mercenario segnato da un passato doloroso, coinvolto in una guerra tra fazioni, regni e bande rivali.

Crimson Desert, abbiamo provato di nuovo il pazzo gioco di Pearl Abyss

Il gioco è ambientato in un open world ricco e dinamico: si passa da catene montuose innevate a città brulicanti, da laghi cristallini a deserti battuti dal vento, dove il gameplay può esprimersi in un tutte le sue sfaccettature. Kliff può planare, cavalcare creature magiche e interagire con l'ambiente in modi sorprendenti, rendendo l'esplorazione un'esperienza viva e imprevedibile. Il sistema di combattimento, come abbiamo visto anche nel filmato, è profondo e spettacolare, con mosse acrobatiche, magie, armi da mischia e persino tecniche da wrestling, il tutto integrato in un gameplay fluido e reattivo.

