Crimson Desert ha finalmente una data di uscita, svelata con un trailer durante lo State of Play

Oltre al giorno di debutto, è stato presentato un nuovo gameplay trailer ricco d'azione e che mette in risalto nuovamente la spettacolarità dei combattimenti e la grandissima varietà di situazioni che ci troveremo ad affrontare durante l'avventura. A questo proposito, alla lunga lista di cose che possiamo fare in Crimson Desert ora possiamo aggiungere anche la possibilità di pilotare una sorta di mech volante .

Approfittando della vetrina dello State of Play, Pearl Abyss ha annunciato la tanto attesa data di uscita di Crimson Desert , con l'action GDR che arriverà sugli scaffali dei negozi il 19 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il debutto di Crimson Desert è finalmente vicino

Crimson Desert è un ambizioso action RPG open world sviluppato da Pearl Abyss, ambientato nel vasto e turbolento continente di Pywel. Il protagonista, Kliff, è un mercenario segnato da un passato doloroso, coinvolto in una guerra tra fazioni, regni e bande rivali.

Il gioco è ambientato in un open world ricco e dinamico: si passa da catene montuose innevate a città brulicanti, da laghi cristallini a deserti battuti dal vento, dove il gameplay può esprimersi in un tutte le sue sfaccettature. Kliff può planare, cavalcare creature magiche e interagire con l'ambiente in modi sorprendenti, rendendo l'esplorazione un'esperienza viva e imprevedibile. Il sistema di combattimento, come abbiamo visto anche nel filmato, è profondo e spettacolare, con mosse acrobatiche, magie, armi da mischia e persino tecniche da wrestling, il tutto integrato in un gameplay fluido e reattivo.