Crimson Desert si mostra al PC Gaming Show e conferma la data di uscita

Al PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto la possibilità di vedere di nuovo in azione con un trailer Crimson Desert, il gioco di ruolo d'azione degli sviluppatori di Black Desert.
La data di uscita è il 19 marzo 2026.
Il trailer di Crimson Desert
Vesti i panni di Greymane Kliff, che viene attaccato da una banda rivale e lasciato morire. Nella tua missione alla ricerca dei tuoi compagni dispersi, esplorerai il continente di Pywell utilizzando i mezzi di trasporto sopra citati.
Nel trailer possiamo vedere vari segmenti di gameplay, comprese varie sezioni nelle quali cavalchiamo diverse creature, compreso un drago col quale sorvolare le varie regioni di gioco.
Diteci, cosa ne pensate del nuovo trailer di Crimson Desert?
Un precedente video di gameplay di Crimson Desert mostra lo scontro con un boss incredibile.