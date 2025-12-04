1

Crimson Desert si mostra al PC Gaming Show e conferma la data di uscita

Crimson Desert è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ci ricorda qual è la data di uscita: mancano pochi mesi per poter mettere le mani sul videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/12/2025
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Al PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto la possibilità di vedere di nuovo in azione con un trailer Crimson Desert, il gioco di ruolo d'azione degli sviluppatori di Black Desert.

La data di uscita è il 19 marzo 2026.

Il trailer di Crimson Desert

Vesti i panni di Greymane Kliff, che viene attaccato da una banda rivale e lasciato morire. Nella tua missione alla ricerca dei tuoi compagni dispersi, esplorerai il continente di Pywell utilizzando i mezzi di trasporto sopra citati.

Nel trailer possiamo vedere vari segmenti di gameplay, comprese varie sezioni nelle quali cavalchiamo diverse creature, compreso un drago col quale sorvolare le varie regioni di gioco.

La Deluxe Edition di Crimson Desert è ricchissima e puoi già pre-ordinarla su Amazon La Deluxe Edition di Crimson Desert è ricchissima e puoi già pre-ordinarla su Amazon

Diteci, cosa ne pensate del nuovo trailer di Crimson Desert?

Un precedente video di gameplay di Crimson Desert mostra lo scontro con un boss incredibile.

