Guild Wars Reforged è disponibile, come svela il trailer di lancio

Un breve trailer presentato al PC Gaming Show ha ricordato la disponibilità su Steam di Guild Wars Reforged, versione rimasterizzata e aggiornata in moltissimi aspetti del classico dei giochi di ruolo d'azione online.
Si tratta di un video di 30 secondi che mostra il lavoro di rimasterizzazione, svela la compatibilità con Steam Deck e ricorda che stiamo parlando del pacchetto completo, ossia del primo Guild Wars con tutte le espansioni, per decine di ore di gioco. Considerando che costa soltanto 19,99 euro, potete davvero farci un pensierino.
Lottate al fianco di potenti eroi per affrontare i guerrieri Charr che scorrazzano per Ascalon, combattete contro le bande rivali nelle vie della città di Kaineng e attraversate il deserto sulfureo della Desolazione in sella a un wurm junundu. Rivivete la dirompente magia di questa leggendaria avventura narrativa a tema fantasy, o esploratene il mondo per la prima volta.