Annunciato When Sirens Fall Silent, un horror ambientato nell’Italia degli anni ’90 dagli autori di Martha is Dead

Dopo i teaser dei giorni scorsi, il team di LKA, già autore di Martha is Dead, ha presentato When Sirens Fall Silent, il nuovo horror psicologico ambientato nel Lazio degli anni '90.
L'annuncio è arrivato durante il PC Gaming Show, dove è stato mostrato il primo trailer. Il filmato introduce l'Atto 1 e ritrae una ragazza incatenata e spaventata che legge il comunicato del suo rapitore davanti a una telecamera, con le immagini trasmesse poi in un telegiornale italiano. Il colpo di scena finale rivela però che la ragazza non è una vittima, bensì complice del suo presunto rapitore.
I primi dettagli
Dalla pagina Steam emergono ulteriori dettagli: When Sirens Fall Silent è un thriller psicologico investigativo in cui si impersona Mila, una poliziotta tormentata ma determinata, alle prese con un caso di omicidi e rapimenti che la costringerà a confrontarsi con il proprio passato e con un mondo di violenza e misteri.
La narrazione affronta temi complessi come i traffici illeciti e la misoginia, intrecciando colpi di scena e sorprese. L'esperienza di gioco punta su un look cinematografico, con ambientazioni e personaggi realistici, e richiede di indagare accuratamente le scene del crimine, analizzando indizi nascosti, interrogando i personaggi e interpretando il linguaggio del corpo. Oltre alle indagini, il titolo propone enigmi ambientali di diversa natura, sia logici sia più insoliti, che aumentano la sfida e rendono l'avventura intensa e coinvolgente.
Al momento When Sirens Fall Silent non ha ancora una data di uscita precisa, con la speranza di scoprire di più riguardo al nuovo titolo di LKA nelle prossime settimane e mesi.