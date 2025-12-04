Annunciato When Sirens Fall Silent, un horror ambientato nell’Italia degli anni ’90 dagli autori di Martha is Dead

L'annuncio è arrivato durante il PC Gaming Show, dove è stato mostrato il primo trailer . Il filmato introduce l'Atto 1 e ritrae una ragazza incatenata e spaventata che legge il comunicato del suo rapitore davanti a una telecamera, con le immagini trasmesse poi in un telegiornale italiano. Il colpo di scena finale rivela però che la ragazza non è una vittima, bensì complice del suo presunto rapitore.

I primi dettagli

Dalla pagina Steam emergono ulteriori dettagli: When Sirens Fall Silent è un thriller psicologico investigativo in cui si impersona Mila, una poliziotta tormentata ma determinata, alle prese con un caso di omicidi e rapimenti che la costringerà a confrontarsi con il proprio passato e con un mondo di violenza e misteri.

La narrazione affronta temi complessi come i traffici illeciti e la misoginia, intrecciando colpi di scena e sorprese. L'esperienza di gioco punta su un look cinematografico, con ambientazioni e personaggi realistici, e richiede di indagare accuratamente le scene del crimine, analizzando indizi nascosti, interrogando i personaggi e interpretando il linguaggio del corpo. Oltre alle indagini, il titolo propone enigmi ambientali di diversa natura, sia logici sia più insoliti, che aumentano la sfida e rendono l'avventura intensa e coinvolgente.

Al momento When Sirens Fall Silent non ha ancora una data di uscita precisa, con la speranza di scoprire di più riguardo al nuovo titolo di LKA nelle prossime settimane e mesi.