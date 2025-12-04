About Fishing è una strana avventura a base di pesca, annunciata con un primo trailer

Non c'è ancora una data di uscita, ma è intanto possibile iscriversi a un Playtest attraverso la pagina Steam di About Fishing , con la possibilità di essere selezionati per partecipare a una prova del gioco.

Da quanto possiamo vedere, viene da pensare che, nonostante il titolo, About Fishing non tratti propriamente solo di pesca , e vada invece a mettere in scena qualcosa di più strano e profondo, con elementi che sembrano anche piuttosto inquietanti.

Tra le novità più strane viste di recente rientra di diritto anche About Fishing , una delle novità assolute mostrate in occasione del PC Gaming Show e presentato con un trailer che ha mostrato però solo qualcosa della sua complessa essenza.

Un mistero al di sotto della superficie

"Lancia la lenza in acque placide e senti il silenzioso richiamo sotto la superficie", si legge nella descrizione ufficiale di About Fishing, "Ogni lancio porta ricompense, ma alcune cose che recuperi forse non dovevano essere ritrovate".

Già in queste poche righe viene introdotto qualcosa di inquietante e celato sotto la superficie di semplice simulazione di pesca, perché il gioco pare avere una struttura più complessa in stile avventura, e alcuni dialoghi che emergono dal trailer sembrano proprio andare oltre la semplice arte della pesca.

"L'atmosfera oscilla tra serenità e inquietudine, mentre ogni cattura ti avvicinerà sempre di più a svelare ciò che si cela negli abissi", dicono gli sviluppatori, lasciando però a noi la possibilità di scoprire cosa si celi sotto la superficie di questo bizzarro titolo, caratterizzato peraltro da una grafica "low poly" che ricorda l'epoca 32-bit.