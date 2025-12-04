Last Flag ha un trailer e una demo: fra gli autori c'è il frontman degli Imagine Dragons

Last Flag è stato protagonista di una lunga presentazione durante il PC Gaming Show, dov'è stato mostrato un nuovo trailer che annuncia la disponibilità della demo su Steam e un dietro le quinte molto particolare.

I fondatori del team di sviluppo di Last Flag sono infatti Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, e suo fratello Mac: i due hanno parlato a lungo di come il gioco concretizzi quella che è sempre stata la loro idea di esperienza competitiva, un hero shooter cinque-contro-cinque che reinterpreta il classico Cattura la Bandiera.

La bandiera in questo caso viene assegnata all'inizio della partita ed è possibile nasconderla in una zona della mappa a scelta, per poi difenderla: una novità che punta a ridefinire l'intero ritmo di gioco, trasformandolo in un ibrido tra nascondino, tattica e caos controllato.

In quei sessanta secondi Last Flag cambia pelle: sparisce il ritmo frenetico del classico hero shooter, subentra una colonna sonora da spy thriller anni '70 e l'atmosfera diventa furtiva mentre i compagni possono aiutare o dedicarsi alla raccolta di risorse.