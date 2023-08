Starfield: Imagine Dragons lanciano una canzone ispirata al gioco con del gameplay come videoclip

Gli Imagine Dragons, gruppo musicale di livello mondiale, hanno lanciato la canzone Children of the Sky dedicata a Starfield. Il brano è frutto della collaborazione con Bethesda Softwork per il lancio del gioco, che avverrà il 6 settembre 2023, ma che sarà giocabile in accesso anticipato da chi ha acquistato le edizioni deluxe a partire dal 1° settembre 2023.

Children of the Sky è una canzone non solo da sentire, ma anche da guardare, visto che il videoclip ufficiale è stato realizzato con sequenze di gameplay di Starfield.

Il video mostra ancora uan volta la bellezza di alcuni dei luoghi che visiteremo avventurandoci nel titolo di Bethesda, tra pianeti desolati, sistemi stellari lontani, creature esotiche, cieli infiniti e quant'altro.