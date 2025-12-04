Rivage è un puzzle game basato su un loop dall'editore di Blue Prince

Durante il PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione Rivage, un nuovo gioco pubblicato da Raw Fury (editore di Blue Prince).
Sarà disponibile nel 2026 su PC, via Steam.
Il trailer di Rivage
Il trailer di presentazione ci introduce Miranda, una scienziata del XXV secolo inviata a studiare il pianeta VESTA, scoperto di recente.
La stazione spaziale A.R.E.S dovrebbe essere la base da cui determinerà se il corpo celeste può essere colonizzato da una civiltà umana in espansione, ma viene colpita da un potente campo magnetico che distorce il tessuto stesso del tempo e dello spazio.
Rivage è un puzzle game basato su un loop e, proprio come in Blue Prince, più ci si addentra in Rivage, più i puzzle diventano difficili.