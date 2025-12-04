0

Rivage è un puzzle game basato su un loop dall'editore di Blue Prince

Al PC Gaming Show abbiamo visto il trailer per Rivage: parliamo di un puzzle game basato su un loop che potrebbe farvi pensare a Blue Prince. L'editore è infatti lo stesso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/12/2025
Una scheda elettrica in Rivage

Durante il PC Gaming Show: Most Wanted 2025 abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione Rivage, un nuovo gioco pubblicato da Raw Fury (editore di Blue Prince).

Sarà disponibile nel 2026 su PC, via Steam.

Il trailer di Rivage

Il trailer di presentazione ci introduce Miranda, una scienziata del XXV secolo inviata a studiare il pianeta VESTA, scoperto di recente.

La stazione spaziale A.R.E.S dovrebbe essere la base da cui determinerà se il corpo celeste può essere colonizzato da una civiltà umana in espansione, ma viene colpita da un potente campo magnetico che distorce il tessuto stesso del tempo e dello spazio.

Blue Prince 2 si farà dopo il successo del primo capitolo? Il creatore risponde Blue Prince 2 si farà dopo il successo del primo capitolo? Il creatore risponde

Rivage è un puzzle game basato su un loop e, proprio come in Blue Prince, più ci si addentra in Rivage, più i puzzle diventano difficili.

