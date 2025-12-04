Samson è il primo gioco del nuovo studio del padre dei Just Cause

Liquid Swords, lo studio fondato nel 2020 dall'ex direttore creativo e creatore del franchise Just Cause, nonché fondatore di Avalanche Studios, Christofer Sundberg, ha annunciato Samson, un 'action game noir in arrivo su PC, su Steam ed Epic Games Store, all'inizio del 2026 al prezzo di 24,99 euro.

"Abbiamo creato Samson per colpire rapidamente e lasciare il segno", ha dichiarato Sundberg, fondatore e direttore creativo di Liquid Swords, in un comunicato stampa. "È una storia cruda e fisica, con meccaniche di gioco che oppongono resistenza a ogni passo. Questo è l'inizio di ciò che Liquid Swords rappresenta, e il team ha realizzato qualcosa pieno di mordente."

"Abbiamo attraversato un intenso ciclo di cambiamenti e affinato ogni aspetto del nostro metodo di lavoro. L'intero settore sta affrontando forti pressioni in questo momento. Samson è la nostra risposta a questa realtà: un progetto mirato, costruito con intenzionalità e senza eccessi. È così che andiamo avanti."