Annunciata data e orario del PC Gaming Show: Most Wanted: oltre 50 giochi, trailer e annunci

Il PC Gaming Show: Most Wanted torna anche quest'anno con una nuova edizione ricchissima, dove appariranno decine e decine di giochi, tra annunci, trailer e aggiornamenti da parte degli sviluppatori, oltre all'immancabile lista dei Most Wanted, ovvero i 25 giochi più attesi in arrivo su PC.
L'appuntamento è fissato alle 21:00 italiane di giovedì 4 dicembre, con la diretta che sarà trasmessa sui canali YouTube e Twitch di PC Gamer. Alla conduzione troveremo ancora una volta Frankie Ward, accompagnata da Midas e la voce narrante di Amelia Tyler.
Preparatevi a una valanga di novità
Il programma della nuova edizione si prospetta alquanto ricco. Si parla di oltre 50 giochi, tra nuovi trailer, annunci, dietro le quinte e interventi degli sviluppatori. C'è già anche qualche anticipazione su cosa possiamo aspettarci.
Tra i titoli confermati troviamo un annuncio relativo al co-op shooter Rogue Point, un dietro le quinte su High on Life 2, un nuovo trailer del survival-climber Cairn dai creatori di Furi e Haven, nonché una serie di annunci da parte di Dotemu, Lightbulb Crew e PlayStatck.
Insomma, parliamo di un antipasto più che abbondante in vista dei The Game Awards 2025, che si svolgeranno una settimana dopo, l'11 dicembre. Ovviamente troverete sulle nostre pagine gli annunci più interessanti fatti durante l'evento.