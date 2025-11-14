Annunciata data e orario del PC Gaming Show: Most Wanted: oltre 50 giochi, trailer e annunci

Il PC Gaming Show: Most Wanted torna anche quest'anno con una nuova edizione ricchissima, dove appariranno decine e decine di giochi, tra annunci, trailer e aggiornamenti da parte degli sviluppatori, oltre all'immancabile lista dei Most Wanted, ovvero i 25 giochi più attesi in arrivo su PC.

L'appuntamento è fissato alle 21:00 italiane di giovedì 4 dicembre, con la diretta che sarà trasmessa sui canali YouTube e Twitch di PC Gamer. Alla conduzione troveremo ancora una volta Frankie Ward, accompagnata da Midas e la voce narrante di Amelia Tyler.