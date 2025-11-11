The Game Awards 2025 potrà essere visto anche in TV attraverso Amazon Prime Video

Ovviamente, su smart TV lo show può comunque già essere visto in TV attraverso YouTube, Twitch e i vari canali social, ma è probabile che l'aggiunta al catalogo di Prime Video possa portare a una maggiore visibilità di The Game Awards per quest'anno, e sarà interessante vedere quali risultati porterà una volta che verranno pubblicati i numeri ufficiali.

Uno show più visibile ma invariato nello spirito

Oltre a Prime Video, l'evento sarà comunque visibile sui soliti canali tradizionali come YouTube, Twitch e altre piattaforme, ma aumentano se non altro le opzioni a disposizione degli utenti, e Prime Video risulta particolarmente adatta alla fruizione attraverso TV.

La grafica ufficiale di The Game Awards 2025

Si tratta, in un certo senso, a una sorta di ritorno alle origini: la kermesse è infatti nata dalle ceneri degli Spike Video Game Awards, noti anche come VGA o VGX, che venivano trasmessi su Spike TV.

Adesso le cose sono decisamente più in grande, e anche i nomi coinvolti sono di dimensioni ben maggiori come dimostra questo accordo con Amazon Prime Video, a dimostrazione di come i The Game Awards abbiano raggiunto una notevole notorietà anche al di fuori dell'ambito prettamente videoludico.

In ogni caso, Keighley ha tenuto a specificare che questa è solo una nuova possibilità, che non cambia però la struttura e lo spirito dell'evento: "È importante che la gente sappia che questo non cambia affatto il nostro show", ha detto.

"Continuiamo a realizzare lo stesso evento. Ho alle spalle una lunga carriera nelle reti televisive. E c'erano persone che lavoravano in televisione che davano opinioni e suggerimenti su come doveva essere lo show", ha spiegato Keighley, che però assicura come il format sia rimasto invariato a prescindere da dove venga trasmesso.

"Questo è sempre The Game Awards. È esattamente lo stesso programma. Sono solo un altro canale di distribuzione e ci lasciano costruire il programma come abbiamo sempre fatto. Non cambieremo nulla dell'evento per adattarlo a una nuova piattaforma".

L'anno scorso, The Game Awards 2024 è stata l'edizione più vista di sempre, attendiamo dunque di vedere cosa riuscirà a fare quest'anno. Ricordiamo anche che Multiplayer.it seguirà l'evento con dirette e maratone dedicate, guidandovi nella serata e commentando gli annunci.