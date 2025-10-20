La Deluxe Edition di Crimson Desert è ricchissima e puoi già pre-ordinarla su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibile di effettuare la prenotazione della Deluxe Edition per PlayStation 5 di Crimson Desert al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 89,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Nel vasto e sconfinato continente di Pywel, ogni angolo nasconde un destino da scoprire. Questo mondo aperto, vivo e mutevole, alterna momenti di brutalità e meraviglia: un giorno potresti affrontare una prova capace di piegarti, e il successivo restare incantato dalla genuinità di alcune creature e da paesaggi mozzafiato.
Ulteriori dettagli sul gioco
In Crimson Desert, l'azione è dinamica e priva di regole fisse. Il combattimento, brutale e viscerale, permette di alternare spada, lancia e arco, ma anche di combinare armi ed elementi per creare potenti sinergie. Ogni scelta, ogni mossa, può determinare il destino del tuo viaggio. Da quanto è emerso dagli ultimi video sarà possibile cavalcare draghi e muoversi tramite l'utilizzo di velivoli decisamente particolari.
All'interno della Deluxe Edition troviamo: una copia del gioco, la box dell'edizione, una steelbook, la mappa di Pywel in tessuto, una spilla, tre toppe, tre photocard dei personaggi e una lettera degli sviluppatori oltre ai consueti contenuti digitali.