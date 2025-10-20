0

La Deluxe Edition di Crimson Desert è ricchissima e puoi già pre-ordinarla su Amazon

Su Amazon è disponibile in prenotazione la Deluxe Edition di Crimson Desert per PS5. Scopriamo tutti i dettagli e consa contiene.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/10/2025
Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibile di effettuare la prenotazione della Deluxe Edition per PlayStation 5 di Crimson Desert al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 89,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Nel vasto e sconfinato continente di Pywel, ogni angolo nasconde un destino da scoprire. Questo mondo aperto, vivo e mutevole, alterna momenti di brutalità e meraviglia: un giorno potresti affrontare una prova capace di piegarti, e il successivo restare incantato dalla genuinità di alcune creature e da paesaggi mozzafiato.

Ulteriori dettagli sul gioco

In Crimson Desert, l'azione è dinamica e priva di regole fisse. Il combattimento, brutale e viscerale, permette di alternare spada, lancia e arco, ma anche di combinare armi ed elementi per creare potenti sinergie. Ogni scelta, ogni mossa, può determinare il destino del tuo viaggio. Da quanto è emerso dagli ultimi video sarà possibile cavalcare draghi e muoversi tramite l'utilizzo di velivoli decisamente particolari.

Contenuto Deluxe Edition Crimson Desert
Contenuto Deluxe Edition Crimson Desert

All'interno della Deluxe Edition troviamo: una copia del gioco, la box dell'edizione, una steelbook, la mappa di Pywel in tessuto, una spilla, tre toppe, tre photocard dei personaggi e una lettera degli sviluppatori oltre ai consueti contenuti digitali.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Deluxe Edition di Crimson Desert è ricchissima e puoi già pre-ordinarla su Amazon