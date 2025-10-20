0

La Smart TV Hisense QLED 4K 2025 da 43" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la Smart TV Hisense QLED al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare fino al 17%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/10/2025
Smart TV Hisense QLED 43E78Q

Su Amazon è disponibile la Smart TV Hisense QLED da 43" a 249 € rispetto al prezzo mediano di 299 €, permettendovi di risparmiare il 17%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della Smart TV Hisense QLED 43E78Q

Si tratta in questo caso di un televisore da 43" dotato di QLED Colour, per offrirvi colori ricchi e vibranti in qualsiasi contesto. Inoltre, indipendentemente dall'ora del giorno, il televisore è in grado di rilevare e regolare automaticamente la luminosità dello schermo, in modo da risparmiare anche energia elettrica (nonché affaticare di meno gli occhi).

Hisense QLED 4K
Hisense QLED 4K

Con l'AI 4K Upscaler, invece, le immagini sfocate vengono ridimensionate quasi al 4K, sbloccando una nitidezza superiore, che si tratti di grandi classici o di moderne trasmissioni TV (o contenuti in streaming). Troviamo inoltre l'audio Dolby Atmos, per un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, con un realismo molto convincente.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
