La Smart TV Hisense QLED 4K 2025 da 43" è in sconto su Amazon al minimo storico

Smart TV Hisense QLED da 43" a 249 € rispetto al prezzo mediano di 299 €
Caratteristiche della Smart TV Hisense QLED 43E78Q
Si tratta in questo caso di un televisore da 43" dotato di QLED Colour, per offrirvi colori ricchi e vibranti in qualsiasi contesto. Inoltre, indipendentemente dall'ora del giorno, il televisore è in grado di rilevare e regolare automaticamente la luminosità dello schermo, in modo da risparmiare anche energia elettrica (nonché affaticare di meno gli occhi).
Con l'AI 4K Upscaler, invece, le immagini sfocate vengono ridimensionate quasi al 4K, sbloccando una nitidezza superiore, che si tratti di grandi classici o di moderne trasmissioni TV (o contenuti in streaming). Troviamo inoltre l'audio Dolby Atmos, per un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, con un realismo molto convincente.