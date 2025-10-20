Anche se i fan desiderano Dead Cells 2, il team preferisce occuparsi di quel che ha voglia

Il team ha infatti preferito occuparsi del roguelite cooperativo Windblown e il motivo è semplice: preferiscono fare quel che hanno voglia di fare.

Quando un videogioco risulta essere un enorme successo, tendenzialmente la mossa commerciale migliore è realizzarne un seguito o anche solo una nuova versione. Per Motion Twin, autori di Dead Cells , non è stato affatto così.

Le parole di Motion Twin

Parlando con PCGamesN, il creative director di Motion Twin - Yannick Berthier - ha spiegato che "a guidarci è ciò che noi desideriamo", aggiungendo che Motion Twin è "un collettivo di individui che sono creativi e che vogliono creare cose" e che "se fossimo un 'business', staremmo parlando di Dead Cells 2 ora come ora".

Sebbene il feedback dei giocatori abbia messo un po' di pressione sulla compagnia, visto che "a ogni post che pubblichiamo tendiamo ad avere una manciata di commenti del tipo 'Okay, fico, quando arriva Dead Cells 2?'", Motion Twin ha preferito seguire il cuore e occuparsi di qualcosa di diverso.

Sul sub-reddit ufficiale però i giocatori affermano che non volevano affatto Dead Cells 2, semplicemente non volevano che il primo "Dead Cells fosse abbandonato senza cerimonie".

Ricordiamo infine che abbiamo provato Windblown: il supersonico roguelite dei creatori di Dead Cells.