La fine dello sviluppo di Dead Cells è stato un bene per i giocatori, affermano gli sviluppatori

Dead Cells è un gioco ancora molto amato, nonostante lo sviluppatore Motion Twin abbia interrotto i lavori , non producendo più patch o espansioni. Comunque sia, i numeri parlano chiaro, tra milioni di copie vendute e il 97% di recensioni positive su Steam (su più di 170.000). Quindi, come mai è stata presa la decisione di non supportarlo più? A spiegarlo, in un'intervista concessa a PCGamesN, è stato il level designer Gwen Massé, supportato dal collega Yannick Berthier, secondo cui la scelta fatta nel 2024 è stata un bene per i giocatori, che di loro non l'hanno accolta con grande entusiasmo.

La fine di un'era

"Siamo ancora molto, molto orgogliosi del progetto," ha spiegato Massé parlando di Dead Cells. "E siamo ancora stupiti dall'accoglienza avuta dal gioco, anche nel 2025." Nonostante ciò, come detto, Massé e Berthier, co-direttore creativo e game designer di Windblown, il nuovo gioco di Motion Twin, credono che concludere il ciclo di Dead Cells sia stata la scelta giusta.

"Abbiamo pensato che fosse un bene fermare gli aggiornamenti, perché sentivamo di essere arrivati alla fine di un'era per Dead Cells," spiega Massé. "Per noi e per i giocatori era giusto lasciare il gioco così com'era stato concepito all'inizio. Ora siamo totalmente concentrati su Windblown, al 100%."

Berthier è entrato in Motion Twin dopo l'era di Dead Cells, ma comprende l'importanza che il gioco ha avuto per lo studio e per il pubblico. Secondo lui, il successo travolgente del titolo ha portato alla crescita del team e persino alla creazione del ruolo che oggi ricopre, un'espansione che forse non sarebbe mai avvenuta senza i dieci milioni di copie vendute di Dead Cells.

"Il nostro studio è stato benedetto da questo progetto," ha affermato Berthier, che poi ha aggiunto: "Soprattutto, Dead Cells ha spinto lo studio ben oltre i suoi limiti precedenti, e ora possiamo creare cose davvero ambiziose, anche dal punto di vista tecnico." Motion Twin è convinta che chiudere lo sviluppo di Dead Cells possa favorire la crescita Windblown.

I fan, però, si sono lamentati del fatto che Motion Twin poteva continuare a fare le sue cose, supportando attivamente Dead Cells, che nel frattempo era stato affidato a Evil Empire, studio composto da ex Motion Twin, che stava facendo un ottimo lavoro e che recentemente ha lanciato The Rogue Prince of Persia.

Nel frattempo, Windblown è stato lanciato in accesso anticipato ed è già giocabile.