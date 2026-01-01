Il produttore di NieR dice di aspettarsi qualcosa il prossimo anno, ma non troppo

Saito ha parlato con la testata giapponese 4Gamer e Gematsu ha tradotto in inglese le informazioni.

Cosa ha detto il produttore di NieR

Saito ha lasciato intendere che sia i fan di NieR: Automata sia quelli di Dragon Quest possono aspettarsi una piccola sorpresa, dato che le serie celebreranno rispettivamente il nono e il quarantesimo anniversario nel 2026. Tuttavia, ha smorzato l'entusiasmo aggiungendo: "per favore, non esaltatevi troppo mentre aspettate!"

"Il prossimo anno segna il 40º anniversario di Dragon Quest! Sarei estremamente felice se tutti potessero partecipare a una grande celebrazione", ha dichiarato Saito. "E per il nono anniversario di NieR: Automata, stiamo preparando 'giusto un piccolo qualcosa...', quindi per favore non esaltatevi troppo con l'attesa! Detto questo, auguro a tutti voi un felice anno nuovo."

Quali sono le vostre speranze? Segnaliamo infine che il padre di Dragon Quest vuole creare un gioco basato sull'IA generativa di testo.