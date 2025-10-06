2B di Nier Automata sarà presto sui vostri desktop a sistemarsi le calze e non solo, con questo cross-over

Dopo quelle con The First Descendant, Naraka: Bladepoint e Stellar Blade, Square Enix sta proponendo un cross-over un po' particolare .

Tutti amano Nier Automata e in particolar modo la bella e mortale 2B , l'androide protagonista (o perlomeno uno dei protagonisti) dell'opera di Square Enix. Sebbene un seguito non si stia palesando, la compagnia giapponese non si è mai dimenticata dell'opera e continua a sfruttarla per delle collaborazioni con altri giochi.

Il nuovo cross-over di Nier Automata

Ora, infatti, gli utenti dell'app Desktop Mate disponibile su Steam possono avere una 2B che si sposta sullo schermo e interagisce con loro. Desktop Mate serve per decorare lo schermo con "personaggi super carini e su licenza ufficiale" che "si muovono liberamente sul tuo desktop si siedono sulle finestre e giocano con il puntatore del vostro mouse".

2B sul vostro schermo in Desktop Mate

"La versione Desktop Mate di 2B include molti movimenti che i fan del gioco originale si aspettano", si legge nel post blog dell'annuncio. "I suoi movimenti caratteristici sono stati riprodotti fedelmente nei minimi dettagli, come il modo in cui incrocia delicatamente le gambe, si siede dando le spalle allo spettatore e si aggiusta le calze al ginocchio".

"Una caratteristica fondamentale di questo DLC è che il suo abbigliamento cambierà dopo un certo movimento, consentendo di godersi tutti i movimenti successivi con il costume modificato", continua. In ogni caso, il DLC di 2B per Desktop Mate sarà pubblicato il 9 ottobre. Non sono ancora disponibili informazioni sul prezzo, ma gli altri pacchetti crossover dell'app costano normalmente 14 €.

Vi ricordiamo che in attesa di nuovi giochi potete (ri)vivere NieR Replicant ver.1.22474487139.