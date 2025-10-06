Il produttore di Battlefield 6 svela il tick rate dei server e discute della visibilità dei nemici

Battlefield 6 è sempre più vicino e gli sviluppatori stanno concedendo pian piano sempre più informazioni riguardo all'opera. Di recente, si è scoperto qualcosa di nuovo grazie a David Sirland, il Capo produttore di Battlefield 6.

Cosa è stato svelato su Battlefield 6

Nello specifico, un utente ha chiesto informazioni riguardo al tick rate dei server e la risposta è stata che "per ora" i server sono impostati su 60 Hz. Spiegato in modo molto semplificato, il tick rate del server indica quanto spesso lo stato del gioco online viene aggiornato e questo determina l'accuratezza di ciò che vediamo a schermo. Ovviamente, un tick rate più elevato è positivo. 60 Hz non è terribile, ma un aumento sarebbe gradito dai fan per quanto riguarda il gioco completo.

Si è poi parlato della funzione Squad Reinforcements (la possibilità per i leader di una squadra di attivare dei bonus offensivi o difensivi od ottenere dei veicoli spendendo punti accumulati durante lo scontro) e del fatto che è qualcosa "di non pianificato per ora".

Inoltre, Sirland ha discusso della visibilità dei soldati sul campo di battaglia, affermando che è effettivamente un problema in alcuni punti di una mappa in beta: il tutto sarà migliorato in modo specifico per ogni mappa. Infine, il Produttore ha spiegato che non ci sono piani per inserire un sistema manuale per piegarsi oltre gli angoli dei ripari: il sistema automatico ora impostato pare essere l'unica funzione prevista.

