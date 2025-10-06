Monster Hunter Wilds su Steam sta ricevendo altre recensioni negative dopo il Title Update 3

Non c'è tregua per Monster Hunter Wilds, che su Steam continua a raccogliere recensioni negative da parte degli utenti in seguito alla pubblicazione del Title Update 3, facendo scendere ulteriormente la percentuale di valutazioni positive al 49%.

Secondo i dati riportati dalla piattaforma di Valve, il 77% delle oltre 5.000 recensioni pubblicate nell'ultimo mese è negativo, con la maggior parte pubblicata nell'ultima settimana. Entrando nel dettaglio, al momento della stesura di questo articolo, 3.588 recensioni risultano scritte a partire dal 29 settembre, giorno del debutto dell'aggiornamento gratuito che ha introdotto lo scontro con Omega Planetes. Di queste, 2.941 sono negative, ovvero oltre l'80% del totale.