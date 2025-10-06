1

Monster Hunter Wilds su Steam sta ricevendo altre recensioni negative dopo il Title Update 3

Dal lancio del Title Update 3, le recensioni negative di Monster Hunter Wilds si sono intensificate, ancora una volta a causa dei problemi di performance.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/10/2025
Artwork con Omega Planetes di Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Articoli News Video Immagini

Non c'è tregua per Monster Hunter Wilds, che su Steam continua a raccogliere recensioni negative da parte degli utenti in seguito alla pubblicazione del Title Update 3, facendo scendere ulteriormente la percentuale di valutazioni positive al 49%.

Secondo i dati riportati dalla piattaforma di Valve, il 77% delle oltre 5.000 recensioni pubblicate nell'ultimo mese è negativo, con la maggior parte pubblicata nell'ultima settimana. Entrando nel dettaglio, al momento della stesura di questo articolo, 3.588 recensioni risultano scritte a partire dal 29 settembre, giorno del debutto dell'aggiornamento gratuito che ha introdotto lo scontro con Omega Planetes. Di queste, 2.941 sono negative, ovvero oltre l'80% del totale.

La colpa non è di Omega Planetes

A prima vista, si potrebbe pensare che il boss crossover di Final Fantasy 14 non abbia convinto i giocatori, complice un livello di difficoltà superiore alla media e meccaniche di combattimento più vicine a quelle di un MMO, che magari potrebbero non piacere a tutti. Tuttavia, al netto di qualche critica sullo scontro, la maggior parte delle lamentele continua a riguardare il comparto tecnico del gioco: prestazioni deludenti su PC, problemi di ottimizzazione e altri problemi vari.

Il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds ha una data di uscita, arrivano Omega Planetes e due Job da FF14 Il Title Update 3 di Monster Hunter Wilds ha una data di uscita, arrivano Omega Planetes e due Job da FF14

Nulla di nuovo sotto il sole dunque, con l'aumento delle recensioni negative che potrebbe essere spiegato semplicemente dal ritorno di molti utenti per affrontare Omega Planetes e l'arrivo di nuovi giocatori attratti dalle offerte dei Saldi Autunnali di Steam (iniziati sempre il 29 settembre), che si sono trovati di fronte a un'esperienza ancora lontana dallo standard desiderato.

Come già accaduto in passato, Monster Hunter Wilds si trova nuovamente al centro di un'ondata di review bombing (seppur più contenuta), fenomeno già verificatosi in almeno due occasioni dopo il lancio, proprio a causa delle performance tecniche. Capcom ha annunciato un "piano articolato" di ottimizzazioni mirate per CPU e GPU che prenderà il via con il Title Update 4, previsto per dicembre. Una notizia positiva, certo, ma evidentemente molti utenti sembrano aver esaurito la pazienza a oltre sette mesi dalla pubblicazione del gioco.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Monster Hunter Wilds su Steam sta ricevendo altre recensioni negative dopo il Title Update 3