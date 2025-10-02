Battlefield 6 potrebbe vendere più di 5 milioni di copie nella prima settimana

Battlefield 6 potrebbe vendere circa 5 milioni di copie nella prima settimana, stando alle stime di diverse compagnie di analisi, come Ampere, Circana, Newzoo, Press Engine e Video Game Insights.

Ampere e Newzoo stimano che le beta di Battlefield 6 siano state giocate da 22 - 25 milioni di giocatori. Secondo Newzoo, il picco giornaliero di utenti attivi è stato di 10,4 milioni, rispetto ai 5,1 milioni raggiunti dalla Beta di Battlefield 2042.