Battlefield 6 potrebbe vendere più di 5 milioni di copie nella prima settimana

Battlefield 6 potrebbe vendere circa 5 milioni di copie nella prima settimana, stando alle stime di diverse compagnie di analisi, come Ampere, Circana, Newzoo, Press Engine e Video Game Insights.
Ampere e Newzoo stimano che le beta di Battlefield 6 siano state giocate da 22 - 25 milioni di giocatori. Secondo Newzoo, il picco giornaliero di utenti attivi è stato di 10,4 milioni, rispetto ai 5,1 milioni raggiunti dalla Beta di Battlefield 2042.
Numeri in crescita
La Beta di Battlefield 2042 contò 5,7 milioni di giocatori in totale (stima di Newzoo), molto meno dei 24,7 milioni di Battlefield 6. Va notato che la Beta del 2042 durò solo 4 giorni, contro gli 8 di quella del 6.
Video Game Insights afferma che Battlefield 6 è stato inserito in 2 milioni di Liste dei desideri su Steam in poche settimane (attualmente è a 2,4 milioni), circa tre volte il livello di Call of Duty. Ampere stima anche 1,7 milioni di prenotazioni su Steam.
Il clamore attorno a Battlefield 6 ha influenzato anche la copertura mediatica. Dalla rivelazione ufficiale a luglio, sono stati scritti 13.088 articoli sul gioco (dati Press Engine), un numero a quello di Call of Duty: Black Ops 7 (13.068 articoli, includendo però anche giugno, mese dell'annuncio).
Attualmente Battlefield 6 ha un'enorme spinta, dovuta al momento favorevole. Ampere crede che il gioco venderà 5 milioni di copie nella prima settimana, con l'attesa che va crescendo mano a mano che ci avviciniamo all'uscita del 10 ottobre.