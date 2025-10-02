Amazon Prime Gaming regala 14 giochi gratis a ottobre: nella lista due Fallout e tanti altri titoli

Amazon Prime Gaming è destinato a non avere più questo specifico nome in futuro, ma i giochi gratis rimangono, a ce ne sono ben 14 in arrivo a ottobre per gli abbonati al servizio Prime, tra i quali due Fallout e diversi altri titoli di grande interesse.

È possibile che la scelta dei giochi in lista sia stata condizionata dal prossimo arrivo della seconda stagione della serie TV di Fallout, considerando che sembrano particolarmente indicati come preparazione al lancio dell'adattamento televisivo, riferendoci in particolare a Fallout: New Vegas e Fallout 3.

Vediamo dunque la lista dei giochi gratis di Amazon Prime Gaming e ottobre 2025:

DragonStrike - 2 ottobre (GOG)

Tormented Souls - 2 ottobre (Amazon Games App)

XCOM 2 - 9 ottobre (GOG)

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York - 9 ottobre Amazon Games App)

Empty Shell - 16 ottobre (GOG)

Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 16 ottobre (GOG)

True Fear: Forsaken Souls Part 1 - 16 ottobre (GOG)

Hellslave - 23 ottobre (GOG)

True Fear: Forsaken Souls Part 2 - 23 ottobre (GOG)

Lost & Found Agency Collector's Edition - 23 ottobre (Legacy Games)

Fallout 3: Game of the Year Edition - 23 ottobre (GOG)

You Will Die Here Tonight - 30 ottobre (GOG)

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest - 30 ottobre (Amazon Games App)

Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition - 30 ottobre (Amazon Games App)

Come potete vedere, ci sono giochi davvero di notevole interesse in questa mandata.