Amazon annuncia il nuovo servizio Luna per giocare, presto incluso nell'abbonamento Prime

Amazon ha annunciato grossi cambiamenti in vista sul fronte del gaming: Amazon Luna si rinnova completamente e sarà integrato nell'abbonamento Prime, con un vasto catalogo di titoli.

Amazon Luna si rinnova completamente, con la compagnia che ha annunciato oggi il prossimo lancio di una versione nuova del servizio di gioco in streaming che sarà inclusa direttamente nell'abbonamento Prime e non richiederà necessariamente una sottoscrizione a parte. Non c'è ancora una data di lancio per questa revisione generale di Luna, ma Amazon conferma che arriverà entro la fine del 2025, consentendo così anche gli abbonati ad Amazon Prime standard di accedere a un catalogo di giochi da fruire in streaming, direttamente dalla TV e senza la necessità di hardware specifico, usando solo il televisore e un controller. L'intenzione di Amazon è proprio quella di rimuovere il più possibile le barriere d'accesso al gaming, in maniera analoga al principio con cui è stato lanciato Luna nel 2022: in questo caso basta possedere un abbonamento Prime e avviare il servizio dall'app su smart TV, su Fire TV o su tablet, accedendo direttamente a un catalogo di videogiochi.

Un catalogo di giochi in crescita Invece di richiedere un abbonamento specifico, Amazon Luna sarà dunque accessibile con un semplice abbonamento ad Amazon Prime, consentendo una libreria di "oltre 50 giochi" e "in crescita", in base a quanto riferito dalla compagnia nel suo comunicato stampa. Il banner promozionale del nuovo Amazon Luna L'idea dunque è che Amazon Luna con Prime consente da subito l'accesso a un catalogo di almeno 50 titoli che verrà rinnovato col tempo con l'aggiunta di ulteriori giochi (e forse la rimozione di altri). Non c'è ancora un elenco completo al riguardo ma il comunicato di Amazon menziona già alcuni titoli specifici, ovvero Hogwarts Legacy, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Kingdom Come: Deliverance 2 e TopSpin 2K25, insieme a indie noti e giochi per famiglie come Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

GameNight e giochi social Tra le novità c'è anche una sezione particolare che verrà messa a disposizione all'interno di Luna, chiamata GameNight e dedicata ai party game e giochi "social", specificamente studiati per essere fruiti in compagnia. Amazon Luna in azione Al lancio ci saranno più di 25 titoli multiplayer immediati tra cui versioni speciali di Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens, Flappy Golf Party e versioni digitali di famosi giochi da tavolo come Taboo, Ticket to Ride e Cluedo. Tra questi, una novità assoluta sarà rappresentata da Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un gioco di "improvvisazione in tribunale" dove i giocatori possono inventare personaggi stravaganti, creare storie folli e cercare di difendere la propria testimonianza di fronte al giudice Snoop Dogg. Tutti i giochi GameNight saranno ottimizzati per un'esperienza quanto più possibile immediata e accessibile: basterà scansione un codice QR con il proprio smartphone per poterlo utilizzare come controller nelle sessioni multiplayer in presenza.