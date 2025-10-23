Amazon Luna cambia tutto: ora basta avere Prime per giocare in cloud a un sacco di giochi, ecco le novità

Come si espande il servizio Amazon Luna

Il servizio Amazon Luna mira a una fruizione multipiattaforma. Gli utenti possono accedere alla libreria di giochi tramite una vasta gamma di dispositivi che già possiedono, inclusi Fire TV, Fire Tablet, smartphone, tablet, browser web e smart TV selezionate di marchi come LG e Samsung. Non è richiesto l'acquisto di hardware dedicato, né sono necessari download o installazioni.

L'inclusione di una selezione di oltre 50 giochi per gli abbonati Prime rappresenta il fulcro del nuovo approccio. Si tratta di un catalogo in continua evoluzione che spazia da titoli blockbuster recenti a classici popolari e produzioni indie. Ad esempio, sono stati citati titoli come Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II e TopSpin 2K25, a seconda della disponibilità del momento.

La sezione "GameNight" è stata introdotta come una collezione dedicata al gioco in gruppo, facile da approcciare e focalizzata sul multiplayer locale. Questa libreria comprende circa 25 titoli e ha l'intento di riunire amici e familiari. L'approccio è quello di riproporre generi familiari e meccaniche semplici, ma con un'implementazione adatta al contesto domestico.

Un aspetto distintivo di GameNight è l'utilizzo dello smartphone come controller. Per iniziare una partita, è sufficiente scansionare un codice QR mostrato sullo schermo della TV e lo smartphone si trasforma in un dispositivo di controllo tramite touchscreen. La collezione include rivisitazioni di classici e party game noti, come Angry Birds Flock Party, Draw & Guess, The Jackbox Party Pack 9, e giochi da tavolo digitali quali Ticket to Ride, Exploding Kittens 2 e Cluedo. Tra le produzioni esclusive per GameNight, è stato menzionato Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un gioco di improvvisazione guidato dalla voce che fa ampio uso della tecnologia di Intelligenza Artificiale (IA) per la sua dinamica.

Per gli utenti che desiderano un catalogo più esteso, Amazon continua a offrire l'abbonamento "Luna Premium". Questa opzione supplementare include l'accesso a una libreria ulteriormente arricchita, contenente titoli come EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Survivor e Batman: Arkham Knight, ampliando l'offerta oltre quanto già incluso per gli abbonati Prime. Questa opzione sostituisce il precedente piano "Luna+" e mantiene la stessa fascia di prezzo, senza richiedere azioni specifiche agli abbonati preesistenti.

È importante notare la disponibilità geografica del servizio. Attualmente, il cloud gaming di Amazon Luna è accessibile in numerosi paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Portogallo, Belgio e Lussemburgo. L'azienda ha manifestato l'intenzione di estendere la copertura del servizio a un maggior numero di territori nel tempo. Parallelamente a ciò, in generale, gli abbonati Prime possono comunque accedere a una selezione di giochi per PC che ruotano periodicamente, anche al di fuori delle aree di copertura diretta del cloud gaming.

