WhatsApp rinnova l’interfaccia: arrivano i nuovi filtri per foto, video e sticker

WhatsApp continua il suo percorso di rinnovamento, introducendo una serie di miglioramenti all'interfaccia utente volti a rendere l'app più intuitiva e semplice da usare.
Dopo l'introduzione della nuova gestione della privacy degli stati nella versione beta per Android 2.25.25.11, che ha introdotto le audience chips per modificare rapidamente chi può visualizzare gli aggiornamenti di stato, l'app di messaggistica di Meta sta ora implementando un'altra novità che riguarda la gestione dei contenuti multimediali condivisi.
Con l'ultimo aggiornamento alcuni tester possono già accedere a una versione ridisegnata della sezione "Media, link e documenti" all'interno delle informazioni di una chat.
Quali sono le principali novità per l'interfaccia di WhatsApp?
La novità principale è l'introduzione di filtri dinamici che consentono di selezionare rapidamente il tipo di contenuto che si desidera visualizzare. Invece delle precedenti schede, WhatsApp ha introdotto delle filter chips nella parte superiore dello schermo, che permettono di filtrare i contenuti tra Foto, Video, Documenti e Link.
A queste opzioni si aggiunge un nuovo filtro dedicato: "Stickers", una categoria finora non inclusa nella panoramica generale dei media condivisi. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono ora visualizzare tutti gli sticker condivisi in una chat, sia all'interno del filtro dedicato sia nella visualizzazione generale dei media, che ora mostra foto, video, documenti, link e sticker insieme.
Qual è l'obiettivo di WhatsApp con queste migliorie all'interfaccia?
L'inclusione degli sticker nella panoramica generale permette una gestione più efficiente di tutti i file condivisi, rendendo più facile ritrovare immagini o sticker specifici. Il filtro dedicato, invece, consente di isolare rapidamente solo gli sticker, un vantaggio soprattutto nelle chat molto attive, dove i messaggi multimediali possono accumularsi rapidamente.
Attualmente, la funzione di filtraggio dei media è disponibile solo per alcuni utenti beta, ma WhatsApp prevede un rilascio graduale per monitorare la stabilità e raccogliere feedback. Come di consueto a riportare aggiornamenti sulla piattaforma Meta è stato il noto portale WABetaInfo.