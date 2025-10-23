WhatsApp rinnova l’interfaccia: arrivano i nuovi filtri per foto, video e sticker

Con l'ultimo aggiornamento alcuni tester possono già accedere a una versione ridisegnata della sezione "Media, link e documenti" all'interno delle informazioni di una chat.

Dopo l'introduzione della nuova gestione della privacy degli stati nella versione beta per Android 2.25.25.11 , che ha introdotto le audience chips per modificare rapidamente chi può visualizzare gli aggiornamenti di stato, l'app di messaggistica di Meta sta ora implementando un'altra novità che riguarda la gestione dei contenuti multimediali condivisi.

WhatsApp continua il suo percorso di rinnovamento, introducendo una serie di miglioramenti all'interfaccia utente volti a rendere l'app più intuitiva e semplice da usare.

Quali sono le principali novità per l'interfaccia di WhatsApp?

La novità principale è l'introduzione di filtri dinamici che consentono di selezionare rapidamente il tipo di contenuto che si desidera visualizzare. Invece delle precedenti schede, WhatsApp ha introdotto delle filter chips nella parte superiore dello schermo, che permettono di filtrare i contenuti tra Foto, Video, Documenti e Link.

A queste opzioni si aggiunge un nuovo filtro dedicato: "Stickers", una categoria finora non inclusa nella panoramica generale dei media condivisi. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono ora visualizzare tutti gli sticker condivisi in una chat, sia all'interno del filtro dedicato sia nella visualizzazione generale dei media, che ora mostra foto, video, documenti, link e sticker insieme.