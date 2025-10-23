Lo smartphone iPhone Air da 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile l' iPhone Air da 256 GB a 1.199 € rispetto al prezzo consigliato di 1.239 €. Non una differenza abissale, ma se siete interessati potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dell'iPhone Air

In questo caso si tratta dello smartphone nella colorazione nero siderale e nella configurazione da 256 GB. L'iPhone Air è estremamente sottile e ha uno spessore di appena 5,6 mm. La sua struttura in titanio lo rende ancora più resistente, mentre il Ceramic Shield protegge il retro rendendolo quattro volte più resistente agli urti (di fronte troviamo il nuovo Ceramic Shield 2).

iPhone Air

Lo smartphone monta il chip A19 Pro, il più potente di sempre, e offre prestazioni ottime nonostante il design estremamente sottile e leggero. Per quanto riguarda il comparto fotografico, inoltre, è presente una fotocamera frontale Center Stage da 18 MP e una Fusion da 48 MP con zoom 2x di qualità ottica.