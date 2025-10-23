Leggende Pokémon: Z-A è primo nella classifica giapponese, con vendite clamorose

Leggende Pokémon: Z-A è primo nella classifica giapponese: un risultato atteso per la nuova esclusiva Nintendo, che ha fatto segnare vendite clamorose con quasi 1,5 milioni di copie vendute fra le due edizioni.

La versione Nintendo Switch ha infatti piazzato ben 872.555 copie al lancio, mentre la Nintendo Switch 2 Edition ha raggiunto quota 612.905 copie. Il gioco ha inoltre spinto parecchio la nuova console, che rispetto alla settimana precedente ha quasi quintuplicato le unità.

[NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 872.552 (Nuovo) [SW2] Leggende Pokémon: Z-A NS2 Edition - 612.905 (Nuovo) [SW2] Mario Kart World - 55.996 (1.931.393) [PS5] Ghost of Yotei - 18.930 (165.902) [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - 11.129 (79.477) [SW2] Donkey Kong Bananza - 9.785 (351.540) [PS5] Battlefield 6 - 7.967 (31.259) [NSW] Little Nightmares 3 - 5.315 (23.121) [NSW] Minecraft - 4.984 (4.028.096) [NSW] Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 - 4.064 (139.111)

In terza posizione troviamo Mario Kart World, ormai vicinissimo ai due milioni di copie nel solo mercato giapponese, seguito da Ghost of Yotei e dalla remaster di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.