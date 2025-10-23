2

Kirby Air Riders potrà presto essere provato con un "Test Ride" online, vediamo date e orari annunciati

Nintendo ha annunciato delle sessioni di prova gratuita per Kirby Air Riders con un "Test Ride" previsto a novembre in due fine settimana distinti: vediamo dunque date e orari.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/10/2025
Kirby in azione in Kirby Air Riders
Dal Nintendo Direct di oggi interamente dedicato a Kirby Air Riders arriva l'annuncio di un "Test Ride" online per il gioco, che consentirà dunque a tutti gli abbonati a Switch Online di provare in anteprima questo particolare titolo per Nintendo Switch 2.

Si tratta essenzialmente di sei sessioni di prova concentrate in due fine settimana a novembre, che consentiranno di provare vari elementi del gioco in modo da farsi un'idea piuttosto precisa delle sue caratteristiche, ecco dunque date e orari previsti per il Test Ride:

  • Sabato 8 novembre dalle 09:00 alle 15:00
  • Domenica 9 novembre dalle 01:00 alle 07:00
  • Domenica 9 novembre dalle 16:00 alle 22:00
  • Sabato 15 novembre dalle 09:00 alle 15:00
  • Domenica 16 novembre dalle 01:00 alle 07:00
  • Domenica 16 novembre dalle 16:00 alle 22:00

Le sessioni di prova sono aperte a tutti gli utenti su Nintendo Switch 2 che siano abbonati a Nintendo Switch Online per quanto riguarda almeno una parte della prova, mentre altri contenuti saranno accessibili a tutti.

I contenuti della prova

Durante il Global Test Ride, sarà possibile provare tre modalità di gioco: Scuola guida, Air Ride e City Trial, consentendo così una prova piuttosto approfondita del gioco per Nintendo Switch 2.

Una scena in pista per Kirby Air Riders
La modalità Air Ride potrà essere provata sui percorsi Distese di Floria, Vallo acquatico e Monte Autunno. Sarà anche possibile visitare il box, dove possiamo creare una stanza, invitare gli amici a giocare a City Trial o affrontare altri utenti da tutto il mondo. Nel corso del Global Test Ride, il box potrà ospitare fino a 16 giocatori, mentre nel gioco completo questo numero salirà a 32.

Il software del Global Test Ride sarà scaricabile dal Nintendo eShop a partire dal pomeriggio di venerdì 7 novembre. Già da prima, e anche al di fuori delle sessioni del Global Test Ride, sarà comunque possibile giocare alla modalità Scuola guida.

Per poter accedere a tutti i contenuti dell'evento Kirby Air Riders: Global Test Ride sono necessarie una console Nintendo Switch 2, una connessione a Internet e una qualsiasi iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online, ma le modalità Scuola guida e Air Ride sono giocabili anche senza un'iscrizione a Nintendo Switch Online.

Chi ha effettuato la prenotazione della versione scaricabile di Kirby Air Riders dal Nintendo eShop riceverà un cappello da far indossare ai suoi rider durante l'evento Global Test Ride, ma questo non sarà trasferibile nel gioco completo.

