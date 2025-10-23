Hasbro alza le stime 2025: “Magic: The Gathering” guida la crescita digitale del brand

Hasbro chiude un trimestre in forte crescita e alza le previsioni annuali grazie alla rinnovata domanda per i suoi giochi digitali, in particolare "Magic: The Gathering", uno dei brand più iconici del gruppo. L'azienda statunitense ha comunicato di attendersi un aumento dei ricavi annuali a una cifra alta, superiore alle precedenti stime di crescita a una cifra media.
Nel terzo trimestre del 2025, i ricavi sono saliti dell'8% a 1,39 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti fissate a 1,34 miliardi secondo i dati di LSEG. L'utile per azione rettificato ha raggiunto 1,68 dollari, battendo la stima di consenso di 1,63 dollari.
Quali sono stati i comparti e i brand che hanno trainato Hasbro a questi risultati?
A trainare i risultati è stato il comparto Wizards of the Coast and Digital Gaming, che ha registrato un balzo del 42% rispetto all'anno precedente, invertendo la tendenza negativa del 2024, quando era calato del 5%.
Secondo Hasbro, la crescita è stata sostenuta dall'enorme successo dei titoli digitali come Magic: The Gathering e Monopoly Go, che continuano a espandere la propria base di utenti. "Anche con i rivenditori che adottano un approccio prudente agli ordini, i nostri brand principali stanno facendo la differenza", ha spiegato l'analista di eMarketer Zak Stambor.
Hasbro teme i nuovi dazi doganali sulle importazioni cinesi
La società, tuttavia, deve affrontare un contesto di incertezza dovuto alla minaccia di nuovi dazi doganali del 100% sulle importazioni cinesi, che potrebbe colpire duramente il settore dei giocattoli in vista del periodo natalizio. Per mitigare il rischio, Hasbro ha annunciato un piano per ridurre la dipendenza dalla produzione cinese: entro il 2026, solo il 30% dei ricavi deriverà da prodotti importati dalla Cina, rispetto al 40% previsto in precedenza per il 2027.
Parallelamente, l'azienda prosegue nel suo programma di risparmio da 1 miliardo di dollari e nelle riduzioni del personale per mantenere la redditività. Hasbro prevede ora un EBITDA rettificato tra 1,24 e 1,26 miliardi di dollari, rispetto alla stima precedente compresa tra 1,17 e 1,20 miliardi.