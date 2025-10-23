Hasbro alza le stime 2025: “Magic: The Gathering” guida la crescita digitale del brand

Nel terzo trimestre del 2025, i ricavi sono saliti dell'8% a 1,39 miliardi di dollari , superando le aspettative degli analisti fissate a 1,34 miliardi secondo i dati di LSEG. L'utile per azione rettificato ha raggiunto 1,68 dollari , battendo la stima di consenso di 1,63 dollari.

Hasbro chiude un trimestre in forte crescita e alza le previsioni annuali grazie alla rinnovata domanda per i suoi giochi digitali, in particolare "Magic: The Gathering", uno dei brand più iconici del gruppo. L'azienda statunitense ha comunicato di attendersi un aumento dei ricavi annuali a una cifra alta, superiore alle precedenti stime di crescita a una cifra media .

Quali sono stati i comparti e i brand che hanno trainato Hasbro a questi risultati?

A trainare i risultati è stato il comparto Wizards of the Coast and Digital Gaming, che ha registrato un balzo del 42% rispetto all'anno precedente, invertendo la tendenza negativa del 2024, quando era calato del 5%.

Secondo Hasbro, la crescita è stata sostenuta dall'enorme successo dei titoli digitali come Magic: The Gathering e Monopoly Go, che continuano a espandere la propria base di utenti. "Anche con i rivenditori che adottano un approccio prudente agli ordini, i nostri brand principali stanno facendo la differenza", ha spiegato l'analista di eMarketer Zak Stambor.