Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 23 ottobre è disponibile: è un horror in stile PS1

Siamo a giovedì e, come da tradizione, Epic Games Store ha messo a disposizione il gioco gratis del 23 ottobre, ed è un inquietante horror in stile PS1, ovvero Fear the Spotlight.
Nel frattempo, Epic ha anche annunciato i giochi gratis del 30 ottobre, e si tratta di altri due titoli tendenzialmente horror perfettamente in tema con il periodo di Halloween, ma entrambi molto particolari: si tratta di Bendy and the Ink Machine e Five Nights at Freddy's: Into the Pit.
D'altra parte, è proprio questo il periodo in cui si spinge sul genere horror in ambito videoludico con l'Halloween ormai incombente, dunque si tratta di aggiunge perfettamente in tema.
Cos'è Fear the Spotlight
Sviluppato da Cozy Game Pals e pubblicato da Blumhouse Games, Fear the Spotlight è una particolare avventura con elementi da survival horror, caratterizzata da una grafica in stile PS1 o comunque che ricorda quella tipica dei 32-bit, ovvero quel primo 3D ancora molto semplice e piuttosto incerto, che a questo punto è diventato un elemento stilistico alquanto ricercato dagli sviluppatori indie.
L'elemento principale qui è la narrazione e l'atmosfera, che risulta molto particolare in quanto gioca sul contrasto tra una situazione apparentemente tranquilla che si scontra con eventi sovrannaturali in grado di mettere nei guai la protagonista.
Tutto parte da quella che sembra essere semplicemente una ragazzata, ovvero una seduta spiritica tra amiche, ma che si trasforma in qualcosa di molto più grave e inquietante.
La protagonista Vivian, con l'amica Amy, si ritrovano di notte, all'interno della scuola Sunnyside High, a tentare un rito di evocazione degli spiriti e quello che emerge è qualcosa che va ben al di fuori del loro controllo.
La protagonista si ritrova a dover cercare di salvarsi da minacce incombenti, mentre l'amica sembra avere un certo ruolo in tutto il caso che emerge dal loro contatto con le entità metafisiche che finiscono per invadere la scuola.
"Fear the Spotlight è un'inquietante lettera d'amore ai classici horror degli anni '90, con un'attenzione particolare alla narrazione, alla risoluzione di enigmi e con un'atmosfera piena di tensione", si legge nella descrizione.