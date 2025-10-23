Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 23 ottobre è disponibile: è un horror in stile PS1

Siamo a giovedì e, come da tradizione, Epic Games Store ha messo a disposizione il gioco gratis del 23 ottobre, ed è un inquietante horror in stile PS1, ovvero Fear the Spotlight.

Nel frattempo, Epic ha anche annunciato i giochi gratis del 30 ottobre, e si tratta di altri due titoli tendenzialmente horror perfettamente in tema con il periodo di Halloween, ma entrambi molto particolari: si tratta di Bendy and the Ink Machine e Five Nights at Freddy's: Into the Pit.

D'altra parte, è proprio questo il periodo in cui si spinge sul genere horror in ambito videoludico con l'Halloween ormai incombente, dunque si tratta di aggiunge perfettamente in tema.