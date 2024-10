Fear the Spotlight, la recensione del primo videogioco prodotto da Blumhouse Games

Ed eccoci qui: marito e moglie, un piccolissimo progetto personale, un colosso del cinema horror. Ci manca solo un finale. Dopo le circa cinque ore di gioco necessarie per portarlo a termine, sarà riuscito Fear the Spotlight a dimostrarci che questa storia ha anche un lieto fine?

Il gioco ha un buon successo e viene notato da Blumhouse, la leggendaria casa di produzione cinematografica di Hollywood che, proprio in quel periodo, sta mettendo in piedi una nuova divisione dedicata a piccole esperienze videoludiche horror. A Christa e Bryan arriva una proposta di publishing e poi dei fondi extra per perfezionare ed espandere Fear the Spotlight. D'altronde il loro è l'araldo di Blumhouse Games , il primo titolo ad arrivare sul mercato. Il biglietto da visita.

A volte le storie dell'orrore sono favole piene di speranza. Poche volte, a dirla tutta, ma questa sì. È la storia di Christa Castro e Bryan Singh, marito e moglie, fondatori e unici membri dello studio di sviluppo Cozy Game Pals. Lei è stata art director a Nickelodeon; lui ha lavorato con Naughty Dog. Insieme decidono di dar vita a un piccolo progetto horror che intitolano Fear the Spotlight. Un omaggio a film e videogiochi da brivido degli anni '90 , con due adolescenti come protagoniste che organizzano una seduta spiritica e fanno i conti con i demoni che evocano.

La tavola Ouija

C'è un momento, proprio all'inizio di Fear the Spotlight che ci è piaciuto moltissimo. Amy e Vivian sono due adolescenti che si intrufolano a scuola, in piena notte, per trafugare un artefatto dall'esposizione dedicata all'occulto e cercare di evocare un fantasma. Vivian ha una cotta per Amy, e ha deciso che glielo confesserà quella sera, quindi è pronta a tutto pur di impressionarla. Anche a prestarsi a un'avventura così rischiosa, lei che è un vero e proprio topo da biblioteca, sempre diligente, sempre attenta a non contravvenire alle regole della scuola.

Cara Amy, questa è la più classica delle situazioni che poi finiscono male

Le ragazze accendono le candele, sistemano la tavola ouija e mettono le mani sul puntatore che, in teoria, dovrebbe essere mosso dalla forza ectoplasmatica del fantasma. Ma è a questo punto che Fear The Spotlight ci fa l'occhiolino e ci concede un piacevole fuorionda. Ci dà la possibilità di barare e dare una spintarella al puntatore per ingannare Amy e convincerla che ci sia davvero un'entità che intende parlarle. È una domanda che ci siamo fatti centinaia di volte nei film in cui abbiamo visto questa identica scena: e se qualcuno muovesse volontariamente il puntatore? Lo facciamo, e Amy si prende un accidente. La cosa ci fa capire nuovamente che siamo in totale complicità con Fear the Spotlight e che il gioco aveva previsto anche il nostro scherzo. Vivian è troppo buona (e troppo innamorata) per ingannare fino in fondo Amy, e così le confessa il nostro dispetto. La situazione, in ogni caso, è stata molto divertente.

Alla fine però lo spirito c'è davvero, d'altronde questa è una storia dell'orrore. E, non appena si manifesta, si porta via Amy, lasciando Vivian in una dimensione spettrale. Cercando una via d'uscita da questo strambo mondo sospeso, che ci ha ricordato quello dei primi capitoli di Insidious (una delle pellicole simbolo di Blumhouse), ci troviamo davanti a un enorme quadro che raffigura le vittime dell'incendio che ha devastato la scuola negli anni '90.

Tutti gli scontri di Fear the Spotlight vanno affrontati nascondendosi e sfuggendo al nemico di soppiatto

Tanti piccoli occhietti gialli che, come fanali nella notte, bucano la tela spuntando dai volti emaciati di ragazzi e ragazze. La parete alle spalle del quadro si apre, e noi entriamo all'inferno, per scoprire il mistero dell'incendio e per salvare Amy.