Un trailer di Fear the Spotlight svela la data di uscita dell'horror in stile PS1

Sfruttando la vetrina offerta dallo State of Play andato in onda questa notte, il team di Cozy Game Pals e il publisher Blumhouse Games hanno annunciato la data di uscita di Fear the Spotlight, un'avventura horror in terza persona realizzata con una grafica retro 32-bit ispirata ai classici del genere per PS1.

Il titolo sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC dal 22 ottobre, come confermato dal trailer che ha accompagnato l'annuncio, che potrete visualizzare nel player sottostante.