State of Play: tutti i giochi e gli annunci all'alba di PS5 Pro

Lo State of Play di fine settembre ha svelato molte novità tra grandi seguiti, titoli di terze parti e versioni remastered già note. Basta per accogliere PS5 Pro?

L'annuncio dell'imminente lancio di PlayStation 5 Pro è stato accolto tanto dal pubblico quanto dalla critica con parecchie riserve, la maggior parte delle quali maturate attorno a un prezzo ancora estremamente difficile da digerire e a un tempismo dell'operazione tutt'ora in grado di accendere violente discussioni. C'è stata, infatti, una domanda silenziosa che ha riempito l'interezza delle giornate successive: anche scegliendo di compiere il grande balzo e mettere le mani sull'hardware di mezza generazione, quali sono i videogiochi che bisognerebbe aspettarsi nel futuro prossimo di Sony? Una domanda, questa, alla quale neppure lo State of Play invocato dagli appassionati è riuscito a fornire risposte concrete. Puntuale come un orologio svizzero, il classico evento di Sony ha scelto di manifestarsi a pochissime ore di distanza dall'inizio del Tokyo Game Show, svelando i futuri assi nella manica di SIE e diverse grandi opere di terze parti. A fronte di oltre venticinque annunci in totale, la cornice temporale ha scelto di stringersi attorno alle prossime settimane e mesi, mantenendo invece avvolti in una fitta coltre di mistero - salvo una singola eccezione - i prossimi anni della compagnia e soprattutto le fatiche dei maggiori studi first party. Con il 2024 ormai agli sgoccioli è arrivato il momento di alzare il sipario sul domani di PlayStation 5: ecco tutti i giochi e gli annunci dello State of Play di fine settembre.

Astro Bot – DLC Gratuito Ad aprire le danze è stato Nicolas Doucet, il direttore di quel Team Asobi che ha inaspettatamente ravvivato le sponde di PlayStation: il platform dedicato al robottino, pubblicato giusto all'inizio del mese, è stato accolto con grandissimo calore da parte del pubblico, e si è presentato sul mercato promettendo sin dal primo giorno una serie di contenuti aggiuntivi in forma gratuita. Il primo trailer dello State of Play era dedicato proprio a questa iniezione di contenuti: nuovi livelli inediti, nuovi bot fra cui hanno fatto capolino Eve di Stellar Blade e l'Helldiver di Helldivers 2, e soprattutto la tanto attesa modalità speedrun sono gli elementi selezionati dagli sviluppatori per riportare il pubblico a impugnare il Dual Sense o, ancora meglio, per accogliere nuovi aspiranti collezionisti sulle sponde di un titolo che si presenterà ancor più rifinito. L'aggiornamento non ha ancora ricevuto una data ufficiale, ma la finestra di lancio è prevista per l'autunno del 2024, pertanto molto vicina.

The Midnight Walk Arriva poi il momento di The Midnight Walk di Moonhood, già autori del piccolo Lost in Random che aveva fatto dell'ispirazione all'arte di Tim Burton il suo principale cavallo di battaglia. A spiccare è senza dubbio la clay-art attraverso la quale è costruita l'esperienza, un titolo d'azione dal quale traspare tutta la passione della compagnia per l'animazione in stop-motion. Il titolo debutterà in parallelo su PlayStation 5 e PS VR2 nel corso della primavera del 2025: si tratta di un'avventura di stampo dark fantasy nella quale il protagonista dovrà affidarsi al Potboy - una piccola creatura alimentata da una lanterna - al fine di farsi largo attraverso favole da incubo legate al fuoco e alle fiamme. Nel relativo post sul PlayStation Blog si parla di nemici terrificanti volenterosi di divorare il duo, di un cast di comprimari altrettanto folli, e soprattutto della camminata lungo la Midnight Walk, ovvero il sentiero oscuro che da un nome all'opera.

Hell is Us Hell is Us è un titolo d'azione e avventura in terza persona sviluppato da Rogue Factor ed edito da Nacon e Bigben Interactive, previsto per la pubblicazione non solo per PlayStation ma anche per PC e Xbox Series X|S. Lo State of Play è stato il teatro del primo gameplay effettivo del progetto, un titolo che fino a questo momento si era limitato a comunicare la propria ispirata estetica nonché le tematiche portanti scelte dagli sviluppatori: la guerra civile, le emozioni umane e la famiglia. Il direttore del progetto - Jonathan Jacques Belletete - ha affermato di voler prendere le distanze dal design contemoraneo, eliminando completamente le mappe, gli indicatori di missione, il diario delle missioni e ogni genere di aiuto per lasciare spazio solo all'osservazione; al di là delle sensazioni, all'apparenza vicine all'essenza da action-soulslike, gli autori hanno voluto calcare molto la mano su questi concetti, parlando della volontà di tornare alle radici "old school" dei videogiochi e all'idea di non fornire assolutamente al giocatore le soluzioni su un piatto d'argento.

Metro Awakening VR Metro Awakening VR è, ovviamente, la già nota incarnazione in realtà virtuale della saga di Metro, un titolo sviluppato ed edito da Vertigo Games che si appresta a fare il suo esordio sui visori segnalati sul sito ufficiale, ovvero Meta Quest, PS VR2 e Steam VR. Sembra piuttosto evidente che l'obiettivo dello studio sia quello di realizzare uno sparatutto VR che possa competere, quantomeno sul fronte estetico, con un capolavoro come Half-Life Alyx, ma al momento è ancora molto difficile ipotizzare un risultato di tale livello. Il trailer ha svelato la data di uscita, ovvero il 6 novembre del 2024, dipanando un po' della nebbia che ancora avvolgeva la produzione. Ambientato nel 2028, si configura dunque come un prequel della serie principale tratta dai romanzi di Gluchovskij. Gli sviluppatori hanno insitito molto sul sistema di combattimento posto a metà strada fra stealth azione, sulla realizzazione di un "mondo tattile" pensato per l'interazione in VR e sulla presenza di una grande storia.

ArcheAge Chronicles Annunciato inizialmente alla fine del 2022, ArcheAge Chronicles è il sequel diretto di ArcheAge, un MMORPG realizzato da alcuni sviluppatori esuli dalle sponde di Lineage e volenterosi di realizzare l'opera dei propri sogni. Vale la pena notare il fatto che, nel blog post dedicato, PlayStation e il produttore esecutivo hanno evitato accuratamente di utilizzare il termine "MMORPG", parlando invece di un'esperienza RPG su vasta scala con una forte enfasi sul combattimento d'azione. Yongjin Ham, produttore di XLGames, ha svelato parecchi dettagli sul progetto: la riscoperta del continente perduto di Auroria ha portato numerosi esploratori a lanciarsi all'inseguimento delle sue bellezze, spalancando all'improvviso nuovi orizzonti d'avventura. Dopo aver fatto qualche menzione della presenza di raid, di battaglie campali, della possibilità di costruirsi una casa e della necessità di apprendere diverse "life skills" come quelle relative al crafting e alla compravendita di oggetti, ha rinviato poi l'appuntamento sui canali ufficiali della compagnia, che nelle prossime settimane sveleranno tutto ciò che serve sapere di ArcheAge Chronicles.

Palworld Nonostante la causa legale intentata da Nintendo che in questi giorni ha investito gli sviluppatori giapponesi di Pocketpair e che rischia di travolgere tutte le ambizioni del progetto, nonché al netto della decisione di ritirarsi ufficialmente dalla selezione di giochi presenti al Tokyo Game Show, Palworld è da oggi ufficialmente disponibile anche su piattaforma PlayStation dopo aver fatto il proprio esordio dalle parti di PC e Xbox Game Pass. Con una presentazione estremamente asciutta, probabilmente proprio in ragione dello spettro della Grande N, l'action-survival con elementi monster-catcher - di fatto più simile a opere come Ark che alla serie dedicata ai mostriciattoli di Game Freak - si appresta a fare il suo debutto sulla macchina di Sony, determinato a infrangere altri record dopo aver radunato oltre 15 milioni di giocatori sulle altre piattaforme. Sarà in grado di farcela oppure l'hype si è già sgonfiato?

Lunar Remastered Collection La Lunar Remastered Collection è una piccola compilation dedicata a due JRPG leggendari dei primi anni '90, ovvero Lunar: Silver Star Story e Lunar 2: Eternal Blue, che a distanza di 25 anni dal lancio originale tornano su PlayStation 4 e PlayStation 5 grazie al contributo dei creatori originali di Grandia. La collezione si prepara a debuttare nel corso della primavera del 2025. Le migliorie apportate dal rifacimento includono il supporto al widescreen, una revisione della pixel art, delle sequenze animate in alta definizione e il doppiaggio in lingua inglese totalmente originale. Inoltre saranno disponibili opzioni dedicate per consentire, ad esempio, di scegliere fra l'estetica classica e quella rinnovata, oppure di aumentare la velocità dell'esperienza. Brutte notizie, tuttavia, per i fan dell'italiano: il parco delle lingue disponibili si amplierà infatti per accogliere solamente francese e tedesco accanto agli originali inglese e giapponese.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Radical Reptiles DLC Dopo quello di Palworld arriva un secondo shadow-drop allo State of Play, ovvero quello del Radical Reptiles DLC per Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Si tratta dell'ultimo contenuto in assoluto per il titolo dedicato alle Tartarughe Ninja, un piccolo pacchetto pensato per calare il sipario su un'esperienza a tema TMNT che è stata accolta con calore dagli appassionati. Per il momento le principali novità svelate riguardano l'aggiunta di due nuovi personaggi, ovvero Mona Lisa e Mondo Gecko, ma dal momento che si tratta di un contenuto immediatamente disponibile non c'è alcuna necessità di attendere nuove informazioni: è ora di tornare - per l'ultima volta - a picchiare cattivi vestendo i panni delle tartarughe più amate del mondo.

Fantasian Neo Dimension Il palco dello State of Play si allarga per lasciare un po' di spazio a Hironobu Sakaguchi, storico creatore della serie Final Fantasy che ruba qualche minuto per presentare il suo Fantasian Neo Dimension, nuova incarnazione dell'opera inizialmente lanciata su Apple Arcade ora pronta a raggiungere anche le sponde di PlayStation 4 e PlayStation 5, con tanto di apertura dei preordini e lancio previsto per il 5 dicembre. Per l'occasione Sakaguchi ha rilasciato un'intervista a Sony al fine di spiegare Fantasian, affermando che l'idea dietro il progetto ha preso forma mentre stava rigiocando a Final Fantasy VI e riflettendo sul modo migliore per chiudere la sua carriera. Gli piace descriverlo come un RPG ambientato all'interno di un diorama e legato a meccaniche piuttosto classiche, ma al tempo stesso volenteroso di stravolgerne alcune derive, come per esempio quella legata agli scontri casuali; in caso voleste approfondire le meccaniche, vi rimandiamo alla nostra recensione della prima versione di Fantasian.

Dragon Age: The Veilguard Protagonista di un lungo segmento dedicato proprio nel mezzo dello State of Play, l'imminente Dragon Age: The Veilguard di BioWare ed Electronic Arts non smette di dividere l'utenza. Mentre la critica e il pubblico americano stanno gridando al miracolo scorgendo un gioco di ruolo da leccarsi i baffi, sul fronte europeo s'incontrano pareri decisamente più contrastanti e all'apparenza scontenti della direzione imboccata dai nuovi autori della serie. Sta di fatto che questo "Blighted Dragon Trailer" si è focalizzato sulle sequenze narrative e sul combattimento, mettendo in evidenza le (non) differenze che esistono fra le diverse classi e l'impatto del cast dei comprimari sul racconto. Alla fine della fiera manca veramente poco tempo per perdersi nelle speculazioni: Dragon Age The Veilguard vedrà luce il prossimo 31 ottobre, levando di fatto la coltre di nebbia che ancora l'avvolge e mettendo definitivamente nero su bianco il risultato raggiunto dalla moderna BioWare. Per chi volesse approfondire ulteriormente, è stato pubblicato un video 'deep dive' che esplora a fondo la build dedicata al mago.

Alan Wake II - The Lake House Expansion Come è giusto che sia non si conosce ancora granché di The Lake House, quello che dovrebbe rappresentare il contenuto finale nell'operazione Alan Wake II. Le uniche certezze riguardano la finestra di lancio, fissata nel mese di ottobre 2024 e probabilmente legata a uno shadow-drop immediato come già capitato in passato, e l'apparente vicinanza con l'universo narrativo di Control. Per il resto, toccherà attendere l'istante in cui il sipario si leverà definitivamente: ambientata sulle sponde del Cauldron Lake, all'interno di una struttura clandestina chiamata per l'appunto Lake House e legata al celebre Federal Bureau of Control, quest'espansione si focalizzerà sull'analisi degli eventi paranormali generati dalla Presenza Oscura che imperversa nella regione.

Hitman World of Assassination VR Per chi non segue il mondo della VR l'arrivo di Hitman World of Assassination su PS VR2 rappresenterà una banale goccia nella pioggia, un titolo sul quale si può tranquillamente soprassedere per passare a questioni più importanti. Gli appassionati, tuttavia, attendevano da tempo un port VR di Hitman degno di tale nome, e sembra che IO Interactive sia finalmente riuscita a portare a termine il compito. World of Assassination arriverà su PS VR2 nel dicembre del 2024 portandosi appresso il supporto al dual wielding delle armi e degli oggetti, un sistema di movimenti intuitivo, un sistema di ricarica attiva e la funzionalità di room scale. Possibile che si tratti proprio dell'esperienza definitiva tanto attesa dai fan?

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered Ormai è una tradizione: a ogni State of Play c'è un segreto di Pulcinella, e in quest'occasione lo scettro è stato raccolto da Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered, realizzato da Aspyr su mandato del discusso Embracer Group. C'è anche una data d'uscita, ovvero il 10 dicembre 2024, momento nel quale i nostalgici dell'avventura di Raziel potranno finalmente passeggiare lungo il fiume dei ricordi. Sul fronte delle migliorie apportate dalla rimasterizzazione, vale la pena menzionare il sistema di controlli interamente rivisto (i primi capitoli risalgono all'era del d-pad), il rifacimento della gestione della telecamera, la presenza dei Trofei, l'aggiunta di una mappa e di una bussola pensate per migliorare la navigazione di Nosgoth, nonché la presenza confermata della modalità foto. I produttori di Aspyr hanno parlato anche della presenza di contenuti inediti sui quali, giustamente, non vogliono lasciarsi andare agli spoiler. Allora? Siete contenti del ritorno di Legacy of Kain?

Fear the Spotlight Piccola parentesi dedicata a Fear the Spotlight di Blumhouse Interactive, che si prepara a fare il suo debutto su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 22 ottobre 2024, portando l'opera di Cozy Game Pals anche all'attenzione del pubblico di Sony dopo un'accoglienza piuttosto calda sul fronte di Steam. La notizia dell'approdo su PlayStation non è una sorpresa anche e soprattutto in ragione dell'anima della produzione: gli sviluppatori di Cozy Game Pals hanno affermato di essersi ispirati proprio alle avventure horror giocate su tale macchina nel corso degli anni '90, tanto per quel che concerne il gameplay quanto per lo stile grafico squisitamente low-poly. Di carne al fuoco Blumhouse Interactive ne ha messa parecchia: questo è un primo boccone destinato agli utenti PS4 e PS5.

Towers of Aghasba Quando fu mostrato per la prima volta nel corso degli eventi targati Sony, Towers of Aghasba fu immediatamente soprannominato "il Breath of the Wild di PlayStation", vista l'apparente vicinanza sul piano concettuale con il celebre capitolo della saga di Zelda. In realtà, quest'ultimo trailer fra trasparire parecchia dell'influenza di SIE, avvicinando il gameplay e le atmosfere a quanto visto nella serie Horizon e nel recente Kena: Bridge of Spirits. Towers of Aghasba è un action-adventure-builder sviluppato da Dreamlit Games, un piccolo studio indipendente della California che, probabilmente conscio dell'impresa in cui vorrebbe misurarsi, ha optato per un lancio in accesso anticipato; la versione early-access sarà infatti disponibile su PlayStation 5 a novembre 2024. Data la quantità d'ispirazioni presenti è ancora difficile farsi un'idea chiara riguardo la natura del gameplay, ma sarà certamente un'avventura open world con elementi di costruzione e, apparentemente, anche di sopravvivenza.

Dinasty Warriors Origins Koei Tecmo e Omega Force hanno offerto un nuovo spaccato di Dynasty Warriors Origins, il nuovo capitolo della storica serie musou in arrivo il 17 gennaio del 2025. Nonostante la mancanza della classica numerazione non si tratta di uno spin-off ma di un episodio principale, presentato sì nella sede di PlayStation ma pronto a fare il suo esordio anche su PC e Xbox Series X|S. Le novità menzionate nei mesi passati sono troppe per menzionarle tutte, quindi ci limiteremo a quelle principali: si tratta di un capitolo pensato per introdurre la vicenda dei Three Kingdoms anche ai neofiti, volenteroso di mettere in scena varianti dei protagonisti in diverse fasi della loro vita, oltre 200 tracce nella colonna sonora, un numero di soldati dieci volte maggiore rispetto agli standard e, soprattutto, un unico protagonista giocabile che lascerà spazio giusto per pochi istanti ad altri ufficiali. Per sciogliere ogni dubbio tocca aspettare pochissimo, perché al Tokyo Game Show avremo finalmente occasione di provarlo.

Monster Hunter Wilds La più grande notizia sul fronte di Capcom riguarda la data d'uscita di Monster Hunter Wilds, fissata per il 28 febbraio 2024, decisamente in anticipo rispetto alle tempistiche ipotizzate dalla comunità. Anche in questo caso si tratta di un titolo partner destinato a debuttare in eguale misura su PC e Xbox Series X|S, ma pare che gli utenti PlayStation che effettueranno il preordine possano mettere le mani su un artbook digitale. Abbiamo già avuto occasione di provare Monster Hunter Wilds e torneremo a metterci mano in occasione del Tokyo Game Show, quindi vi suggeriamo di tenere d'occhio le pagine di Multiplayer.it nel corso delle prossime ore. Per chi ancora non lo sapesse, Wilds è l'erede spirituale di Monster Hunter World, un capitolo segnato dall'elevata fedeltà grafica e da un altissimo grado di profondità nelle interazioni con l'ambientazione circostante. Si tratta, in buona sostanza, del capitolo che gli appassionati stavano attendendo da ormai sette anni.

LEGO Horizon Adventures Previsto per l'uscita il prossimo 14 novembre del 2024, LEGO Horizon Adventures è il frutto di una collaborazione fra LEGO, Guerrilla Games e Studio Gobo nata allo scopo di rileggere le origini della saga di Aloy alla luce del mondo fatto di mattoncini. Gli autori hanno sottolineato più volte il desiderio di portare l'universo di Horizon all'attenzione di un pubblico più vasto, con un'attenzione particolare rivolta ai più piccoli. Abbiamo già avuto occasione di provare questo titolo in occasione dei Play Days della Summer Game Fest, scoprendo un'esperienza leggera e divertente quasi interamente votata all'azione. Al momento l'unica incognita riguardo il progetto risiede nell'effettiva capacità di rivolgersi anche agli appassionati della saga, che si troveranno al cospetto del classico prodotto entry-level.

Horizon Zero Dawn Remastered Alla fine la tanto vociferata edizione remastered di Horizon Zero Dawn arriva su PC e PlayStation 5 il 31 ottobre 2024 con lo zampino dell'inattaccabile Nixxes. Si tratta di un'operazione che sin dalle prime avvisaglie non è stata ben accolta dal pubblico di Sony, che a fronte delle dozzine di serie abbandonata fra le pieghe di PS2 e PS3 si troveranno dinanzi al rimaneggiamento di un'opera risalente appena al 2017. Ciò detto, visto quanto accaduto nel corso degli ultimi anni, una remastered di Horizon Zero Dawn è perfettamente in linea con la nuova strategia di casa Sony: nel post sul blog si parla di dozzine di miglioramenti grafici, dialoghi ri-registrati, nuove sessioni di motion-capture e un'esperienza generale adeguata agli standard di nuova generazione. Dal momento che il titolo di Guerrilla Games veste ancora la corona del prodotto first party più venduto su console PlayStation 4, sarà molto interessante scoprire i risultati che saprà raggiungere sul fronte commerciale.

Stellar Blade - Aggiornamenti e DLC Nier: Automata Grandi notizie sul fronte dello Stellar Blade di ShiftUp: oltre a ricevere iniezioni di nuovi contenuti volti ad arricchire l'esperienza, come per esempio la modalità foto, nonché a celebrare l'approdo della colonna sonora sulle principali piattaforme di streaming audio, è stata annunciata a sorpresa una partnership con il Nier:Automata di Yoko Taro nella forma di un DLC crossover. Non sappiamo ancora i dettagli dell'operazione, ma Yoko Taro in passato si era lasciato sfuggire ben più di qualche semplice complimento verso il lavoro di ShiftUp: ora abbiamo la certezza che il destino di Eve e quello di 2B si intrecceranno definitivamente, resta solo da capire in quale forma ed entità decideranno di farlo.

Ghost of Yōtei Si scrive Ghost of Yōtei, si legge sequel di Ghost of Tsushima: Sucker Punch ha finalmente presentato in via ufficiale il frutto del lavoro svolto nel corso degli ultimi quattro anni, rimandando appena al 2025 il momento in cui tornare a battere il terreno del Giappone feudale. L'anno è il 1603, e la protagonista Atsu sembra determinata a trasformarsi in un simbolo di giustizia nelle immediate vicinanze di quel Monte Yōtei che regala un nome all'opera. L'avventura sembra prendere una piega decisamente diversa rispetto a quella di Jin Sakai, ambientata 300 anni prima: l'attuale regione di Hokkaido era, all'epoca, molto distante da una roccaforte come l'isola di Tsushima, donando a Sucker Punch l'opportunità di esplorare una terra decisamente più ostile e selvaggia attraverso il viaggio di Atsu. Le uniche novità su cui gli sviluppatori si sono sbottonati, per il momento, riguardano la presenza di meccaniche di gioco totalmente originali, l'introduzione di nuove armi e la volontà di migliorare ogni aspetto del predecessore.