Il cosplay di Eve da Stellar Blade di uzaibrat sembra pronto per celebrare l'arrivo della modalità fotografica

Stellar Blade tornerà presto a far parlare di sé grazie alla modalità fotografica che permetterà di scattare tante fotografie dei personaggi del gioco. In attesa del suo arrivo, però, potete godervi tanti scatti di qualità tramite il mondo del cosplay. Ad esempio, potete vedere il cosplay di Eve realizzato da uzaibrat.

Eve è la protagonista di Stellar Blade ed è una guerriera che arriva sulla Terra per sconfiggere degli invasori alieni che hanno preso della maggior parte dei territori. L'attacco dallo spazio però non va a buon fine e si trova praticamente da sola dopo che le sue compagnie sono state spazzate via.