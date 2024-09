Metaphor: ReFantazio potrebbe ricevere una demo prestissimo su PC, PlayStation e Xbox

I leak della demo di Metaphor: ReFantazio

Prima di tutto, l'account coreano di Atlus ha pubblicato un post che - prima di essere eliminato in quanto chiaramente è arrivato prima del tempo - è stato visto e ripubblicato su ResetEra. La demo è prevista per il 25 settembre su PlayStation e Xbox (alle 16:00 e 15:00 rispettivamente), mentre arriverà su Steam il 26 settembre (alle 01:00). Chiaramente le informazioni - anche ammesso che siano corrette - sono per il mercato coreano, quindi è possibile che siano diverse per il resto del mondo. Considerando che la Corea del Sud è otto ore davanti a noi, è possibile che anche la versione PC arrivi durante il nostro 25 settembre.

Inoltre, come potete vedere qui sopra, un utente ha indicato di aver visto una pubblicità su Amazon che indica che vi è una demo di Metaphor: ReFantazio. Anche questo potrebbe essere solo un errore o l'utente potrebbe aver realizzato una immagine falsa, ma ci sembra strano prendersi tanta briga per una questione del genere.

Anche se non è ufficiale, quindi, crediamo che la demo di Metaphor: ReFantazio potrebbe veramente arrivare a breve. Non ci resta che attendere dettagli ufficiali.

Infine, vi segnaliamo che Metaphor: ReFantazio è un gioco massiccio, ma quanto? Atlus risponde e fa un confronto con un altro suo gioco.