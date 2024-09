Ieri notte, durante lo State of Play di Sony Interactive Entertainment, la compagnia giapponese ha svelato i giochi di PlayStation Plus in arrivo. Oltre a confermare quelli per il livello più basso - Essential, che è poi incluso anche per chi ha Extra o Premium - sono stati indicati i giochi esclusivi per gli abbonati di questi ultimi due categorie del servizio.

I giochi di PS Plus Extra e Premium in arrivo

Prima di tutto, gli abbonati di PlayStation Plus Extra (il secondo dei tre livelli di abbonamento) avranno modo di accedere a The Last of Us Parte 1. La data di disponibilità è non a caso il 26 settembre. Non è un giorno qualunque ma il The Last of Us Day, ovvero il giorno in cui nel videogioco l'epidemia del fungo che ha fatto crollare il mondo intero ha raggiunto il proprio picco e tutto è cambiato.

Ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è il remake (disponibile su PS5 e anche su PC) del capitolo originale pubblicato su PS3. Si tratta dello stesso gioco, ma con una componente grafica completamente ricreata, modelli dei personaggi aggiornati, migliori ambienti, texture e non solo. Si tratta in breve della versione graficamente più bella dell'avventura di Joel ed Ellie, che aveva precedentemente ricevuto una remaster per PS4.

Gli abbonati a PS Plus Premium (il terzo livello che include tutti i precedenti), invece, avranno accesso anche a Dino Crisis e Blood Omen: Legacy of Kain, due classici della storia dei videogiochi. Non hanno ancora una data di uscita e sono in arrivo "presto". Blood Omen in particolar modo non è stato scelto a caso, visto che è in arrivo la remaster dei primi due Legacy of Kain.