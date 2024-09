Il cosplay di 2B da NieR: Automata firmato da crynoelle rasenta la perfezione

Tra pochi giorni avrà inizio il Tokyo Game Show 2024, la più grande manifestazione videoludica giapponese che accoglie grandi e piccoli studi orientali e fan da tutto il mondo. Rimanendo in tema di giochi dal Sol Levante vi proponiamo il cosplay di 2B, la protagonista di NieR: Automata, realizzato da crynoelle.

YoRHa No. 2 Type B, abbreviato in "2B" per gli amici, non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta di uno dei tre protagonisti principali dell'action che porta la firma di Yoko Taro e PlatinumGames, che ha conquistato il pubblico grazie al suo aspetto elegante e distintivo, ricco di fascino. È un'androide da combattimento realizzata con lo scopo di riconquistare la Terra dagli alieni invasori e garantire un futuro per l'umanità.