LEGO Horizon Adventures include Sylens, ma il suo attore è morto: Guerrilla Games dice cosa ha deciso di fare

Lego Horizon Adventures è un nuovo modo per divertirsi nel mondo di Horizon creato da Guerrilla Games. Si tratta di un'opera leggera, come è tipico per le avventure Lego, ma c'è un elemento che porta un po' di tristezza sul progetto: la morte di Lance Reddick , avvenuta nel marzo 2023.

La spiegazione di Guerrilla Games

Lucas Bolt, senior world artist di Guerrilla Games, ha dichiarato a IGN USA che Sylens apparirà in Lego Horizon Adventures, ma sarà interpretato da una persona nuova: "Lance Reddick è tragicamente scomparso nel 2023 e manca molto a Guerrilla e alla nostra comunità".

Lance Reddick

"Ha interpretato meravigliosamente il personaggio essenziale di Sylens in Horizon Zero Dawn e Forbidden West. Il personaggio di Sylens appare comunque in LEGO Horizon Adventures e presenteremo il nuovo attore in una data successiva. Sentire le voci degli altri attori originali, tra cui Ashly Burch nel ruolo di Aloy, JB Blanc in quello di Rost, John Macmillan in quello di Varl e John Hopkins in quello di Erend, ha davvero riportato il tono di cameratismo che si respirava nel gioco originale."

Il recasting forse suggerisce che questo nuovo attore, nel ruolo di Sylens, apparirà nei futuri giochi di Horizon, anche se non è stato ancora confermato nulla a riguardo. Ovviamente una soluzione per Lego Horizon Adventures era di usare l'IA per ricreare la voce di Reddick ma (forse per fortuna) non è stata presa questa decisione.

Lego Horizon Adventures arriverà il 14 novembre su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Ricordiamo poi che è in arrivo anche Horizon Zero Dawn Remastered.