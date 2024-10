Horizon Zero Dawn Remastered è "il primo grande progetto per PlayStation" per Nixxes: c'è altro in arrivo

Si tratta quindi in una certa misura di una novità per la compagnia, visto che questo titolo sul quale stanno lavorando arriverà anche su console . Lo stesso pensa un membro del team che, tramite LinkedIn, ha detto la propria riguardo agli sforzi della compagnia.

Il 31 ottobre arriverà su PS5 e PC Horizon Zero Dawn Remastered , la nuova versione del gioco per PC e PlayStation 4 di Guerrilla Games. Il progetto è a questo giro gestito da Nixxes Software , team di Sony dedito ai port per computer.

Le parole del community manager di Nixxes Software

Come potete vedere qui sotto, il community manager Julian Huijbregts ha scritto tramite LinkedIn un breve messaggio, in risposta a un post di Nixxes Software nel quale si parla in modo generico della Remastered.

Il post di LinkedIn del community manager Julian Huijbregts

Huijbregts ha scritto, in traduzione: "Dopo cinque port PlayStation per PC, è in arrivo il primo grande progetto per PlayStation di Nixxes Software! Questa rimasterizzazione per PS5 e PC comporta un duro lavoro da parte dei nostri team tecnici e artistici. È incredibile vedere come questo progetto sia progredito e non vedo l'ora di condividere ulteriori dettagli dal team nelle settimane che precedono il lancio!"

La parte interessante è quel "primo grande progetto per PlayStation", che lascia intendere che non è affatto l'ultimo sforzo in termini di Nixxes Software rivolto verso le console di Sony. In realtà, già lo scorso anno la compagnia aveva sottolineato che stava puntando di più sulle remaster di giochi, quindi pare proprio credibile che ve ne siano altre in arrivo. Possibile che la prossima sia la chiacchierata Days Gone Remastered?