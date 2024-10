Diablo 4 avrà il supporto per PS5 Pro? Il capo di Blizzard risponde alla domanda

Non abbiamo una risposta ad ampio raggio, ma abbiamo una prima risposta per uno specifico gioco: Diablo 4 .

PS5 Pro arriverà a novembre e una delle sue promesse è la possibilità di giocare a versione "potenziate" di svariati videogiochi già disponibili e, supponiamo, il supporto a modalità "pro" per videogiochi futuri. La domanda che molti si sono posti però è se i giochi di Microsoft - che è oramai un grande editore anche su PlayStation - supporteranno la nuova console o se la compagnia preferirà non investire energia extra su una versione "esclusiva" per la console rivale.

Le parole di Blizzard sul supporta a PS5 Pro per Diablo 4

Tramite Twitter, Rod Fergusson - General Manager del franchise di Diablo presso Blizzard - ha risposto a un utente che chiedeva se Diablo 4 otterrà un update per PlayStation 5 Pro. Fergusson ha quindi risposto: "Ho ricevuto spesso questa domanda di recente e sono felice di dire che Diablo 4 e Vessel of Hatred saranno effettivamente PS5 Pro Enhanced! Sono molto orgoglioso del nostro team che ha lavorato sodo per realizzare tutto questo. Maggiori dettagli in seguito."

I giocatori di Diablo 4 che desiderano acquistare una PS5 Pro possono quindi stare tranquilli: il gioco di ruolo dungeon crawler supporterà la piattaforma di Sony. Possiamo forse anche supporre che in generale i team di Microsoft cercheranno di dare il proprio supporto alla nuova console giapponese?

In attesa di altre conferma, vi segnaliamo un video di Diablo 4 che parla delle modifiche alla progressione in arrivo con l'update 2.0.