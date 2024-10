GOG ha preso in giro Denuvo per il dramma successo nel weekend

GOG , il negozio digitale di CD Projekt, ha sfruttato la debacle comunicativa di Denuvo del fine settimana per sottolineare la caratteristica principale dei suoi prodotti: l'assenza di DRM . Lo ha fatto con un post su X, in cui ha trollato la compagnia che produce il famigerato sistema anti tamper. Ma andiamo con ordine.

L'affondo

Nel fine settimana Denuvo Software Solutions ha creato un server Discord per provare a dialogare con i giocatori, dando la possibilità di porre domande in un canale libero, che però si è velocemente riempito di offese, minacce e oscenità varie, tanto da costringere la compagnia a una chiusura repentina per fare pulizia e cambiare strategia.

Difficile dire quando il server Discord di Denuvo tornerà attivo, ma nel frattempo GOG ha preso la palla al balzo per farsi un po' di pubblicità: "Pare che nel fine settimana sia successo un casino riguardante un software DRM..." si può leggere nel post, che poi prosegue sfoderando una certa dose di ironia. "Comunque io non ne so nulla, visto che stavo giocando con i miei giochi preferiti dell'infanzia, senza interruzioni, completamente offline, avviati direttamente dal file eseguibile (che ho anche salvato su di un hard disk esterno). Consiglio caldamente a tutti di fare la stessa esperienza."

GOG è un negozio noto proprio per vendere giochi senza DRM e per fornire dei file d'installazione comodamente conservabili. Il post è chiaramente una provocazione, molto leggera oltretutto, ma sottolinea alcuni degli attuali problemi nella conservazione dei videogiochi, legati anche all'utilizzo di certi DRM.