I voti internazionali di Sonic x Shadow Generations sono mediamente ottimi, ma ci sono alcuni giudizi estremi

In totale, al momento della scrittura, ci sono 48 voti a disposizione. La media è di 80 su 100 , con 39 voti positivi e 6 voti medi. Non ci sono voti negativi.

Le opinioni della stampa per Sonic x Shadow Generations

Game Rant, uno dei voti più alti, scrive: "Anche in un mondo post-Astro Bot, Sonic X Shadow Generations è un epico promemoria di come Sonic e Sega possano essere intoccabili quando sono al massimo della loro potenza, e il suo tesoro di contenuti e la sua presentazione di altissimo livello lo rendono facilmente raccomandabile, anche se non è un'esperienza priva di difetti."

GameSpot, uno dei voti più basso, invece spiega che "Sonic X Shadow Generations è un pacchetto strano. Da un lato, Sonic Generations è un remaster di un grande gioco del 2011 che ora sembra un po' datato. Dall'altro, Shadow Generations è la conclusione di una storia che non ha più interessato il franchise dal 2006. Essendo una persona che si è appassionata ai giochi di Sonic proprio nel periodo dei primi anni 2000, questa raccolta sembra parlare direttamente a me. Ma dà inoltre la sensazione di essere come i suoi protagonisti: persi in un luogo fuori dal tempo e desiderosi di tornare a tempi più belli. Si tratta di un viaggio abbastanza piacevole nella memoria, ma con tutti gli ostacoli che ci si aspetta dai giochi di quell'epoca."

Potete leggere la nostra recensione di Sonic X Shadow Generations qui.