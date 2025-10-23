Epic Games Store ha annunciato i giochi gratuiti del 30 ottobre: si tratta in questo caso di Five Nights at Freddy's: Into the Pit e Bendy and the Ink Machine, due esperienze sicuramente adatte per farci compagnia a Halloween.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit si pone come un'interessante variazione sul tema rispetto ai capitoli classici della serie horror, che punta su di una formula bidimensionale alimentata da una grafica in pixel art per raccontare una storia completamente inedita, quella del giovane Oswald.

Annoiato dalla monotonia della sua cittadina e desideroso di vivere qualcosa di straordinario, il ragazzo si intrufola in una vecchia pizzeria abbandonata e finisce per essere catapultato nel passato, con la missione di salvare suo padre e alcuni bambini da un'entità oscura che lo bracca senza tregua.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit miscela elementi survival horror, puzzle e meccanismi adventure per coinvolgerci in un'esperienza in cui bisogna muoversi rapidamente, raccogliere indizi e restare nascosti in presenza di un potenziale pericolo.