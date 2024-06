Five Nights at Freddy's: Into the Pit è stato presentato con un trailer al Guerrilla Collective

Five Nights at Freddy's: Into the Pit è stato presentato con un trailer durante il Guerrilla Collective: il nuovo gioco ambientato nell'universo di Five Nights at Freddy's non ha ancora una data di uscita, ma sappiamo che approderà su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

In questo caso la storia ruota attorno a Oswald, un ragazzo stufo di vivere nella sua piccola città, che un giorno si ritrova proiettato in un viaggio nel tempo che gli farà decisamente rimpiangere la sua vita noiosa.

Il protagonista di Into the Pit dovrà infatti riuscire a sopravvivere per cinque notti attraversando diverse epoche, alle prese con scenari pieni di insidie ed enigmi da risolvere, nonché pericolosi animatroni che dovremo cercare di evitare.