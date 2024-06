Halo: Combat Evolved: in lavorazione una nuova versione rimasterizzata, forse anche per PS5

A riportare l'informazione è stato il giornalista Tom Warren, solitamente molto addentro nelle cose di Microsoft e di 343 Industries, ripreso poi dall'informatore Tom Henderson. La notizia non va data per certa, ma quantomeno qualcosa si sta muovendo dietro le quinte per la serie Halo.

Ricominciare da Combat Evolved?

Stando a quanto riportato da Warren, Microsoft avrebbe in programma altre conversioni per piattaforme diverse da Xbox. Il progetto di ampliamento avrebbe anche un nome vero e proprio: Project Latitude. Stando a Warren però, Fable, Gears 6 e South of Midnight non sono previsti per alttre piattaforme, mentre il prossimo Doom, chiamato Doom: The Dark Ages sì.

Anche in questi casi, non esistono conferme ufficiali, quindi prendete il tutto con le dovute cautele. Vi ricordiamo anche che il primo Halo è stato già rimasterizzato come Halo: Combat Evolved Anniversary, per poi essere incluso nella Halo: The Master Chief Collection.

Che sia la svolta definitiva per Xbox? Ossia far arrivare la sua serie più iconica e rappresentativa su altre piattaforme? In questa fase è difficile fare previsioni, visto che Microsoft è diventata difficilmente prevedibile, ma vedere Halo girare su PS5 rappresenterebbe la svolta definitiva per l'ecosistema, che si proporrebbe sempre più come gnostico rispetto a concetti come esclusive o altro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.