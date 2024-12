Un enorme leak ha colpito Halo, svelati 26 anni di contenuti e informazioni sulla serie

Il leak sarebbe avvenuto peraltro in una circostanza piuttosto spiacevole, in quanto deriverebbe dall'accesso riservato da 343 Industries a un gruppo di mod che era stato coinvolto nel recupero e ricostruzione di alcuni contenuti tagliati sui capitoli più vecchi.

Il primo prototipo

A quanto pare, questo doveva essere il progetto Digsite, che avrebbe dovuto portare a una sorta di ripubblicazione di vecchi materiali riguardanti Halo ma che è risultato, a quanto pare, in una fuoriuscita di documenti non autorizzata.



I materiali sono stati diffusi in rete e stanno iniziando a emergere su X e presso alcuni siti, ma si tratta di documenti che non dovrebbero essere pubblicati, sebbene si riferiscano a elementi ormai molto vecchi, tuttavia hanno un certo interesse storico.

Particolarmente interessanti, per esempio, alcuni video come quello visibile nel messaggio qui sopra, che mostra il prototipo del primo Halo: Combat Evolved quando ancora era costruito come uno sparatutto in terza persona, probabilmente basato su Mac come doveva essere originariamente nel progetto di Bungie prima dell'accordo con Microsoft Xbox.