Silent Hill 2 è al prezzo minimo storico su Amazon: chiudete l'anno recuperando un capolavoro degli horror

Che gioco è il remake di Silent Hill 2

Silent Hill 2, in questa versione remake, propone una componente grafica completamente ricreata per sfruttare le macchine da gioco moderne, ma non si limita a questo. Bloober Team ha infatti modificato anche il gameplay, rendendo l'opera più moderna e migliorando varie sezioni per rendere perfette anche per il pubblico di oggi. Ovviamente parliamo sempre di un gioco horror di sopravvivenza con enigmi e un forte focus sulla trama.

Ovviamente delle modifiche al gameplay sono un rischio, perché possono snaturare l'opera originale, ma come saprete critica e pubblico hanno adorato il remake di Silent Hill 2, che ha ottenuto ottimi voti.