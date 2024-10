Halo: Combat Evolved Remake sarebbe in sviluppo e non sarebbe poi così lontano, forse anche per PlayStation

Ricordiamo che durante l'era Xbox 360 il gioco è stato poi rimasterizzato come Halo: Combat Evolved Anniversary , giocabile sulle moderne console Xbox anche tramite The Master Chief Collection. Sarebbe quindi un ennesimo ritorno.

Halo Remake

Nel mese di giugno, un primo report aveva rivelato che una versione remaster di Halo: Combat Evolved era in lavorazione. All'epoca si diceva che il progetto era agli inizi dello sviluppo e che Xbox stava valutando la possibilità di realizzarlo non solo per Xbox Series, ma anche per PlayStation.

Ora abbiamo un nuovo report che offre informazioni simili, ma con leggere differenze. La nuova notizia proviene da un noto insider di Xbox, Nick Baker.

Laddove il precedente rapporto definiva il progetto una rimasterizzazione del primo Halo, questo nuovo report lo definisce un remake. Nel frattempo, laddove il primo rapporto avvertiva che il progetto era in fase iniziale di sviluppo, Baker afferma che "non è così lontano come si potrebbe pensare". Purtroppo, Baker non approfondisce nessuno dei due punti.

Per il momento questo è quanto è stato indicato: ovviamente si tratta solo di rumor e non dobbiamo considerare come certi questi dettagli. Non ci resta che attendere e vedere se Microsoft smentirà o confermerà quanto indicato tramite i report più recenti.

Nel frattempo, altre voci affermano che Halo Infinite 2 era in sviluppo.