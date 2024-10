La GPU Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3070 V2 OC è in sconto su Amazon a un ottimo prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una GPU Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3070 V2 OC da 8 GB. Lo sconto rispetto al prezzo mediano è dell'8%, anche se questo valore non aiuta a capire veramente la qualità dello sconto. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 370,48€, mentre il prezzo medio degli ultimi 30 giorni è 483.68€. Questa scheda grafica vede il proprio prezzo variare di molto continuamente. Ciò che conta è che il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è di soli 6€.