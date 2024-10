Dragon Ball: Sparking! Zero potrebbe ricevere molti nuovi personaggi con DLC, spunta una possibile lista

Nonostante il colossale roster di 182 personaggi, i fan hanno subito notato alcune mancanze in Dragon Ball: Sparking! Zero in termini di combattenti disponibili, ma è possibile che molti di questi vengano aggiunti attraverso DLC, considerando che tracce di questi sono state trovate tra i file del gioco.

In particolare, l'utente MondoMega di BlueSky, specializzato in datamining di giochi alla ricerca di informazioni, pare abbia trovato indizi su diversi combattenti che non sono presenti nel roster di Dragon Ball: Sparking! Zero in questa fase iniziale, facendo pensare che siano stati rimossi durante lo sviluppo ma anche che possano essere reinseriti in una fase successiva.

D'altra parte, Bandai Namco ci ha abituato a un supporto molto esteso in particolare per i giochi di Dragon Ball, come continua a dimostrare anche Xenoverse 2 con le sue continue aggiunte, e vista l'importanza ricoperta da Dragon Ball: Sparking! Zero è assai probabile che i nuovi contenuti siano destinati a proseguire per un bel po'.