Cyberpunk 2077 diventa incredibilmente fotorealistico con la mod DreamPunk 2.1, vediamola in video

Cyberpunk 2077 ha già un aspetto notevole di suo, ma essendo un ottimo banco da lavoro per molti modder, è possibile veder porre l'asticella ancora più in alto in termini di fotorealismo, come dimostra la nuova mod DreamPunk 2.1 che possiamo vedere in video qui sotto e che presenta un livello incredibile della grafica, grazie all'applicazione di numerosi effetti.

Il canale YouTube "NextGen Dreams" si occupa di mettere insieme vari tool per migliorare la grafica dei giochi, costruendo delle suite che, una volta applicate, trasformano i titoli rendendoli particolarmente evoluti sul fronte dell'estetica, anche se di fondo questi non cambiano al di là di nuove aggiunte sul fronte della resa visiva.

In questo caso, il pacchetto "DreamPunk" si dimostra particolarmente avanzato, e avendo raggiunto la versione 2.1 è ancora più evoluto rispetto alle prime versioni uscite in precedenza, come dimostra il nuovo video riportato qui sotto.